Toyota deklasuje w rankingu niezawodności. Wygrały 2 modele z naszego rynku
Toyota deklasuje w rankingu niezawodności. Wygrały 2 modele z naszego rynku Fot. naTemat

W najnowszej edycji rankingu niezawodności JD Power 2026 U.S. Vehicle Dependability Study pięć modeli Toyoty zajęło pierwsze miejsca w swoich segmentach. Dwa z nich są dostępne na polskim rynku.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

U.S. Vehicle Dependability Study to coroczny ranking amerykańskiej organizacji JD Power, która od blisko 60 lat bada tamtejszy rynek motoryzacyjny, a od 1989 roku dokładnie analizuje dane dotyczące niezawodności i trwałości samochodów.

Ranking niezawodności samochodów. Wygrało 5 modeli Toyoty

Modele koncernu Toyota Motor Corporation okazały się najbardziej niezawodne w ośmiu segmentach. Wyróżniono trzy samochody marki Lexus oraz pięć Toyot.

Popularne w Polsce modele Corolla i Camry wykazały się największą trwałością w segmentach Compact Car i Midsize Car. Z aut dostępnych na rynku amerykańskim wyróżniono modele 4Runner (Upper Midsize SUV), Tacoma (Midsize Pickup) oraz Sienna (Minivan).

Zobacz także

logo
W Camry poczułem się trochę jak... w klasie biznes. Jej główny atut nie zmienia się od lat
logo
Toyota zrobiła ekofikołka. Jej kultowy model zamiast mniejszych, dostanie większe silniki
logo
To tutaj trafi twoja stara Toyota. Firma inwestuje w fabrykę pod Wałbrzychem
logo
Rywal Toyoty RAV4 obniża ceny. Japoński SUV z napędem 4x4 potaniał o 50 000 zł
logo
Nowa elektryczna Toyota wjeżdża z potężnym rabatem. Japończycy tną ceny, a jej moc wyrywa z butów
logo
Kultowa Toyota wchodzi do Polski. Sprawdziłem nowy cennik, a w nim 13 tys. zł mniej na start

W najnowszej edycji badania, które odbyło się między grudniem 2024 roku a listopadem 2025 roku, zebrano kwestionariusze od 33 268 właścicieli trzyletnich aut. Ankieterzy pytali o awarie, usterki i nieprawidłowości w działaniu wszystkich elementów istotnych dla codziennej eksploatacji auta. Wzięto pod uwagę 184 obszary problemowe, które podzielono na dziewięć kategorii.

Później przygotowano zestawienia dla marek oraz modeli. W rankingu, w którym niższy wynik oznacza wyższą niezawodność, Toyota uzyskała 185 punktów. Średnia rynkowa wyniosła 204 punkty.

Dodajmy, że Camry i Corolla to stali bywalcy na polskich drogach. O pierwszej z tych Toyot jedni mówią, że w ogóle nie rzuca się w oczy. Inni są zachwyceni właśnie tym, że broni się klasyką, która w nowej odsłonie wgląda jeszcze lepiej. Test Toyoty Camry znajdziecie w naTemat. Sprawdziliśmy również Corollę, która w Polsce jest przecież jednym ze sprzedażowych hitów.

Za nami piąty rok z rzędu, kiedy Toyota utrzymuje status drugiej najchętniej wybieranej marki na Starym Kontynencie. Kluczem do sukcesu okazały się zelektryfikowane napędy, które w Europie Zachodniej (w tym w Polsce) stanowią już aż 80 proc. wszystkich pojazdów opuszczających salony.