Toyota deklasuje w rankingu niezawodności. Wygrały 2 modele z naszego rynku Fot. naTemat

W najnowszej edycji rankingu niezawodności JD Power 2026 U.S. Vehicle Dependability Study pięć modeli Toyoty zajęło pierwsze miejsca w swoich segmentach. Dwa z nich są dostępne na polskim rynku.

U.S. Vehicle Dependability Study to coroczny ranking amerykańskiej organizacji JD Power, która od blisko 60 lat bada tamtejszy rynek motoryzacyjny, a od 1989 roku dokładnie analizuje dane dotyczące niezawodności i trwałości samochodów.

Ranking niezawodności samochodów. Wygrało 5 modeli Toyoty

Modele koncernu Toyota Motor Corporation okazały się najbardziej niezawodne w ośmiu segmentach. Wyróżniono trzy samochody marki Lexus oraz pięć Toyot.

Popularne w Polsce modele Corolla i Camry wykazały się największą trwałością w segmentach Compact Car i Midsize Car. Z aut dostępnych na rynku amerykańskim wyróżniono modele 4Runner (Upper Midsize SUV), Tacoma (Midsize Pickup) oraz Sienna (Minivan).

W najnowszej edycji badania, które odbyło się między grudniem 2024 roku a listopadem 2025 roku, zebrano kwestionariusze od 33 268 właścicieli trzyletnich aut. Ankieterzy pytali o awarie, usterki i nieprawidłowości w działaniu wszystkich elementów istotnych dla codziennej eksploatacji auta. Wzięto pod uwagę 184 obszary problemowe, które podzielono na dziewięć kategorii.

Później przygotowano zestawienia dla marek oraz modeli. W rankingu, w którym niższy wynik oznacza wyższą niezawodność, Toyota uzyskała 185 punktów. Średnia rynkowa wyniosła 204 punkty.

Dodajmy, że Camry i Corolla to stali bywalcy na polskich drogach. O pierwszej z tych Toyot jedni mówią, że w ogóle nie rzuca się w oczy. Inni są zachwyceni właśnie tym, że broni się klasyką, która w nowej odsłonie wgląda jeszcze lepiej. Test Toyoty Camry znajdziecie w naTemat. Sprawdziliśmy również Corollę, która w Polsce jest przecież jednym ze sprzedażowych hitów.

Za nami piąty rok z rzędu, kiedy Toyota utrzymuje status drugiej najchętniej wybieranej marki na Starym Kontynencie. Kluczem do sukcesu okazały się zelektryfikowane napędy, które w Europie Zachodniej (w tym w Polsce) stanowią już aż 80 proc. wszystkich pojazdów opuszczających salony.