Toyota PROACE 2026
Toyoty PROACE dostały nowe silniki. Materiały prasowe Toyota

Toyota w modelach PROACE i PROACE Verso na 2026 rok robi fikołka, którego branża dawno nie widziała. Zamiast downsizingu, mamy... upsizing. I wiecie co? To ma ogromny sens.

Zacznijmy od konkretu, który elektryzuje (nomen omen, choć to diesel) fanów marki. Wysłużone jednostki 2.0 D-4D odchodzą do lamusa. Ich miejsce zajmuje nowy silnik 2.2 D-4D. Dlaczego to ważne? Bo Toyota udowadnia, że większa pojemność to często niższe wysilenie, a co za tym idzie lepsza ekologia bez zadyszki.

Nowe serce spełnia rygorystyczną normę Euro 6e-bis, która od stycznia 2026 roku stanie się zmorą producentów. Ale dla nas, kierowców, liczą się liczby, a te są konkretne. Wersja 150 KM (manual) zyskała 6 KM i 30 Nm więcej (teraz 370 Nm). Najlepsze? Średnie zużycie paliwa spadło o 1,4 l/100 km i zaczyna się od 6,2 l/100 km. To wynik, który w tej klasie robi wrażenie.

Z kolei wersja 180 KM (automat) ma teraz o 3 KM więcej i moment obrotowy na poziomie 400 Nm. Tutaj spalanie startuje od 6,5 l/100 km. Więcej mocy za mniej paliwa? Brzmi jak idealny deal dla kogoś, kto kręci tysiące kilometrów po autostradach.

Cena i możliwości furgona

Jeśli prowadzisz biznes, interesuje cię, ile wejdzie na pakę i za ile zapłacisz u dealera. Ceny Toyoty PROACE 2026 startują od 139 500 zł netto. W tej cenie dostajemy wersję Active, która, co ważne, ma już klimatyzację i pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense.

Dla tych, którzy potrzebują prawdziwego wołu roboczego, ma ona ładowność do 1,4 tony, pojemność do 6,6 m3 (wersja Long z systemem Smart Cargo) oraz uciąg, który z nowym silnikiem 2.2 D-4D wzrósł do 2500 kg.

Jeśli budżet pozwoli na wersję Comfort (od 165 300 zł netto), dostaniecie auto, które wygląda i jeździ prawie jak osobówka: z cyfrowymi zegarami, światłami Full LED i kamerą w lusterku wstecznym.

Nowa Toyota PROACE Verso 2026

Odmiana osobowa to już inna bajka. To auto, które w 2025 roku sprzedawało się jak świeże bułeczki (ponad 2200 sztuk!) i to od wersji dziewięcioosobowej Combi, przez rodzinne Family, aż po luksusowe VIP.

Cennik PROACE Verso 2026 otwiera kwota 220 700 zł brutto. Co dostajemy w zamian? Przede wszystkim ogromną elastyczność. Możesz zrobić z niej mobilne biuro, auto dla dużej rodziny, a dzięki zabudowie Tanuki nawet pełnoprawnego kampera.

A dla tych, którzy nie uznają kompromisów, jest wersja VIP (od 309 500 zł). Tutaj wchodzimy w świat premium. Elektrycznie przesuwane drzwi, fotele z funkcją masażu, skórzana tapicerka i multifunkcyjny stolik. To już nie jest zwykły bus, a salonka na kołach, w której długa trasa mija szybciej niż odcinek ulubionego serialu.