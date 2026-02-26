Około godz. 15:30 klienci banku PKO BP zaczęli mieć problemy z dostępem do swoich kont. Nie działa aplikacja IKO, a kontakt z infolinią również jest ograniczony. Bank zapewnia, że płatność kartami działa sprawnie.

"Występują utrudnienia w korzystaniu z serwisów iPKO, iPKO biznes i Inteligo oraz aplikacji IKO. Karty działają bez problemu" – czytamy w oficjalnym komunikacie PKO Banku Polskiego, choć część internautów informuje, że karty płatnicze też miały paść. W stanowisku przesłanym do redakcji Eska.pl przedstawiciele banku podkreślili jednak, że "klienci mogli i mogą cały czas płacić kartami".

Problemy w PKO BP. "Przepraszamy za niedogodności"

"Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności. Przepraszamy za niedogodności" – dodano w krótkim oświadczeniu PKO BP.