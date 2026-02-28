Pentagon Pizza Index znów był wyższy na kilka godzin przed atakiem USA i Izraela na Iran Fot. public domain / wikipedia.org // Fot. X / Pentagon Pizza Report

Pentagon Pizza Index znów zadziałał? Na to wychodzi. To wskaźnik, który śledzi wzmożony ruch w pizzeriach w pobliżu Pentagonu. Od lat mówi się, że to znak, iż urzędnicy intensywnie nad czymś pracują. Tym razem – przed atakiem USA i Izraela na Iran – ten wskaźnik też był wyższy.

Na platformie X działa konto znane jako "Pentagon Pizza Report". Jego autorzy śledzą dane o zamówieniach i aktywności klientów m.in. w pizzeriach znajdujących się w pobliżu Pentagonu. Robią to przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi, takich jak Google Maps czy Google Reviews.

Od lat istnieje przekonanie, że kiedy pracownicy Pentagonu muszą zostać dłużej w pracy, zamawiają pizzę. A nadgodziny w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych często oznaczają, że ma miejsce operacja, która wymaga nadzoru administracji USA.

Pentagon Pizza Index znów zadziałał

Teoria ta miała zostać potwierdzona w 21 przypadkach globalnych kryzysów. Ostatnio np. w czerwcu 2025, na kilka godzin przed rozpoczęciem izraelskich nalotów na Teheran, ponadto Pizza Index zwiastował upadek Maduro na początku stycznia 2026. Podobna sytuacja miała miejsce na krótko przed dzisiejszym atakiem USA i Izraela na Iran.

Profil "Pentagon Pizza Report" wrzucił post. "Różne pizzerie w pobliżu Pentagonu zgłaszają duży ruch" – przekazano. Na opublikowanych wykresach faktycznie widać wzrost wskaźników.

Przypomnijmy: w sobotę 28 lutego doszło do połączonego ataku USA i Izraela na Iran. Pociski spadły w Teheranie oraz w Isfahan, Kom, Karadż i Kermanszah. Prezydent USA w oficjalnym oświadczeniu wprost podał, że atak jest efektem kontynuowania przez Iran badań nad bronią nuklearną. Ostrzał ma potrwać przynajmniej kilka dni.

Momentalnie pojawiły się też doniesienia o szykowanym przez Iran odwecie.

