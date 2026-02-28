Donald Trump tak kiedyś pisał o Iranie. Jego post źle się zestarzał. Fot. White House

W obliczu ataku USA i Izraela na Iran słowa Donalda Trumpa sprzed lat źle się zestarzały. W swoich wpisach oskarżał ówczesnego prezydenta Baracka Obamę, że ten "nie potrafi właściwie negocjować" i pewnie zaatakuje irański reżim.

REKLAMA

Najpierw Izrael, a po chwili dołączyły Stany Zjednoczone i tak 28 lutego doszło do "prewencyjnego" (tak określają go przedstawiciele obu tych krajów) ataku na Iran. Donald Trump już zabrał w tej sprawie głos, o czym pisaliśmy w naTemat.

Prezydent USA potwierdził udział Stanów Zjednoczonych w "dużej operacji militarnej w Iranie". – Próbowaliśmy zawrzeć umowę, ale Iran po prostu chce czynić zło – stwierdził Trump w opublikowanym wideo.

Mówiąc o powodach, jasno zasugerował, że atak jest efektem kontynuowania przez Iran badań nad bronią nuklearną. Zapowiedział, że jego armia może "zrównać z ziemią" irański przemysł rakietowy i "zniszczyć flotę" tego kraju, a bomby mogą spadać wszędzie. – Jeśli złożycie broń, otrzymacie pełną amnestię, a jeśli nie – zginiecie – groził.

REKLAMA

Posty Trumpa o Iranie źle się zestarzały

Choć o tym, że USA mogą zaatakować Iran, mówiło się od jakiegoś czasu, to i tak ostateczna decyzja Trumpa i jego działania wzbudziły niepokój. Postawa prezydenta Stanów Zjednoczonych może dziwić, szczególnie spoglądając na to, co pisał kilka lat temu o Iranie.

"Aby zostać wybranym, Barack Obama rozpocznie wojnę z Iranem" – snuł domysły w na Twitterze w 2011 roku, niedługo przed wyborami prezydenckimi. Dziś w komentarzach wielu osób pojawiło się słowo "ironia", bowiem to Trump zrobił teraz to, o co oskarżał Obamę.

Dodajmy, że podobne wpisy nie zakończyły się po wyborach prezydenckich w USA. We wrześniu 2013 roku Trump przekonywał, że prezydent Obama "w pewnym momencie zaatakuje Iran, by zachować twarz" i "by pokazać, jaki jest twardy".

REKLAMA