Od soboty trwa eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. Tymczasem polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało listę 10 krajów, których dotyczą pilne ostrzeżenia. Zaapelowano, aby nie podróżować do Jordanii, Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Palestyny, Iranu, Izraela i Libanu. Polacy, którzy już niestety tam są, dostali ważne wskazówki.
Atak na Iran przez Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczął się w sobotę rano. Po tym irańskie rakiety poleciały w kierunku Izraela i amerykańskich baz w regionie. W kilku państwach Bliskiego Wschodu doszło do eksplozji. Ucierpiały między innymi Dubaj, Abu Zabi, Bahrajn, a także jeden z portów w Omanie.
MSZ wydało ostrzeżenia ws. 7 krajów. Podało też wskazówki dla podróżujących
O tym, jak ta cała sytuacja odbija się na lotnictwo pisała więcej w naTemat Klaudia Zawistowska. Tymczasem polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenia w kwestii podróży do 10 krajów. Zwrócono się z pilnym apelem, aby nie jechać pod żadnym pozorem do:
"Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta" – dodano. Administratorzy profilu "Polak za granicą" aktualizują też na bieżąco informacje i ostrzeżenia resortu dla podróżujących.
MSZ podało także kilka cennych wskazówkę dla Polaków, którzy niestety pozostali w krajach Bliskiego Wschodu. Najlepiej, aby:
Zalecono także rejestrację w systemie Odyseusz https://odyseusz.msz.gov.pl, który umożliwia Ministerstwu Spraw Zagranicznych kontakt z podróżnymi w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą.
Ponadto resort wspomniał spisie niezbędnych kontaktów do polskich konsulatów w krajach, w których może być niebezpiecznie: