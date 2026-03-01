Polskie MSZ apeluje, aby nie podróżować do tych 10 krajów. Fot. shutterstock

Od soboty trwa eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. Tymczasem polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało listę 10 krajów, których dotyczą pilne ostrzeżenia. Zaapelowano, aby nie podróżować do Jordanii, Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Palestyny, Iranu, Izraela i Libanu. Polacy, którzy już niestety tam są, dostali ważne wskazówki.

Atak na Iran przez Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczął się w sobotę rano. Po tym irańskie rakiety poleciały w kierunku Izraela i amerykańskich baz w regionie. W kilku państwach Bliskiego Wschodu doszło do eksplozji. Ucierpiały między innymi Dubaj, Abu Zabi, Bahrajn, a także jeden z portów w Omanie.

MSZ wydało ostrzeżenia ws. 7 krajów. Podało też wskazówki dla podróżujących

O tym, jak ta cała sytuacja odbija się na lotnictwo pisała więcej w naTemat Klaudia Zawistowska. Tymczasem polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenia w kwestii podróży do 10 krajów. Zwrócono się z pilnym apelem, aby nie jechać pod żadnym pozorem do:

Jordanii Bahrajnu Kuwejtu Kataru Zjednoczonych Emiratów Arabskich Arabii Saudyjskiej Palestyny Iranu Izraela Libanu.

"Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta" – dodano. Administratorzy profilu "Polak za granicą" aktualizują też na bieżąco informacje i ostrzeżenia resortu dla podróżujących.

MSZ podało także kilka cennych wskazówkę dla Polaków, którzy niestety pozostali w krajach Bliskiego Wschodu. Najlepiej, aby:

stosowali się do komunikatów lokalnych władz zabezpieczyli środki finansowe mieli przy sobie paszport i naładowany telefon i podstawowe leki w razie potrzeby kontaktowali się z polskimi konsulatami

Zalecono także rejestrację w systemie Odyseusz https://odyseusz.msz.gov.pl, który umożliwia Ministerstwu Spraw Zagranicznych kontakt z podróżnymi w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą.

Ponadto resort wspomniał spisie niezbędnych kontaktów do polskich konsulatów w krajach, w których może być niebezpiecznie:

Palestyna : numer tel. 972 547 444 106 i adres mailowy telaviv.wk.dyzurny@msz.gov.pl Arabia Saudyjska : numer tel. 966 54 880 7718 i adres mailowy rijad.wk.dyzurny@msz.gov.pl Jordania : numer tel. 962 79 9440663 i adres mailowy amman.konsul@msz.gov.pl Kuwejt i Bahrajn : numer tel. 965 972 08 350 i adres mailowy kuwejt.konsul@msz.gov.pl Katar : numer tel. 974 44 11 32 30 i adres mailowy doha.konsul@msz.gov.pl Zjednoczone Emiraty Arabskie : numer tel. 971 50 662 6151 i adres mailowy abuzabi.amb.rk@msz.gov.pl. Iran : numer tel. 902 910 49 40 i adres mailowy teheran.amb.sekretariat@msz.gov.pl Izrael: numer tel. 972 547 444 106 i adres mailowy telaviv.konsul@msz.gov.pl Liban : numer tel. 961 71 00 29 15 i adres mailowy bejrut.konsul@msz.gov.pl