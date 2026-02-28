Masowe odwołania lotów na Bliskim Wschodzie. Polacy będą mieli problem z powrotem do kraju
Lotnictwo na Bliskim Wschodzie stanęło. Kraje zamykają przestrzenie powietrzne, a linie lotnicze masowo odwołują loty Fot. Walid A/Unsplash

Sobota 28 lutego to z pewnością jeden z najtrudniejszych dni dla światowego lotnictwa w ciągu wielu lat. Kolejne kraje zamykają swoje przestrzenie powietrzne, a samoloty muszą przymusowo lądować na najbliższych lotniskach albo szukać dłuższej trasy przelotu. Polacy mają ogromne problemy z powrotem do kraju.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Sytuacja w światowym lotnictwie uległa gwałtownemu załamaniu po ataku Izraela i USA na Iran. W ramach odwetu Irańczycy zaczęli ostrzeliwać amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie, co tylko pogorszyło sytuację. Warto bowiem pamiętać, że lotniska w Dosze, Dubaju i Abu Zabi to jedne z najważniejszych portów przesiadkowych na świecie. Ich zamknięcie doprowadziło do ogromnych utrudnień dla dziesiątek linii lotniczych. Pasażerów ostrzegło już także Lotnisko Chopina w Warszawie.

Lotnictwo na Bliskim Wschodzie stanęło. Lotnisko Chopina apeluje do podróżnych

Sytuacja na Bliskim Wschodzie zmienia się błyskawicznie i trudno nadążyć z kolejnymi doniesieniami. Pewne jest, że swoją przestrzeń powietrzną zamknęły już Iran, Irak, Izrael Kuwejt, Bahrajn i Katar. ZEA uziemiły wszystkie samoloty, a i loty nad Syrią są bardzo utrudnione. Nawet Oman zamknął port w Muskacie (stolicy kraju). Równocześnie jednak Omańczycy utrzymali działanie pozostałych lotnisk. Z powodu ogromnych utrudnień na obsługę dodatkowych lotów gotowy jest Egipt.

Na skutek zamieszania na Bliskim Wschodzie pilny komunikat do pasażerów wystosowało warszawskie Lotnisko Chopina. "W związku z aktualną sytuacją na Bliskim Wschodzie Pasażerów udających się do państw tego regionu prosimy o monitorowanie statusu swojego rejsu i kontakt bezpośrednio z przewoźnikiem" – przekazał port w pilnym komunikacie.

Skala odwołań i przekierowań jest ogromna. Problemy zaczęły się już w sobotę rano, kiedy to PLL LOT poinformowały o odwołaniu wszystkich lotów do Izraela aż do 3 marca. Do Krakowa musiał natomiast zawrócić samolot Wizz Aira, który leciał do Tel Awiwu z Krakowa.

Zobacz także

logo
Wizz Air otwiera nową bazę w Chorwacji. Na debiut trasa do Polski
logo
Itaka wskazała 5 hitów wakacji 2026. Lista pełna niespodzianek
logo
Ukochane miasto Polaków w Hiszpanii podnosi ceny. Wzrost o 100 proc.
logo
Egipt buduje nowe miasto nad Morzem Czerwonym. To więcej niż all inclusive
logo
Piłeczka tenisowa w bagażu podręcznym to skarb. Jeszcze mi za to podziękujesz
logo
Koniec największej pułapki na turystów. Rozpoczęły się ważne rozmowy

Tysiące przekierowanych i odwołanych lotów. Sytuacja jest fatalna

W jeden wpis utrudnienia w lotnictwie zebrał Reuters. Dzięki nim wiadomo, że problemy z wykonywaniem lotów ma wiele największych linii lotniczych. Zamieszanie na Bliskim Wschodzie spowodowało, że na lotniskach utknęli pasażerowie na całym świecie.

Ogromne trudności dotknęły także Polaków. Zjednoczone Emiraty Arabskie są jednym z najpopularniejszych kierunków tej zimy. Dodatkowo Szardża, Abu Zabi, Dubaj czy Doha to dla nas kluczowe punkty przesiadkowe w podróży do Tajlandii albo na Malediwy. Z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznych i uziemienia samolotów setki, jeśli nie tysiące naszych podróżnych mają poważne problemy z powrotem do Polski, ale i udaniem się w zaplanowaną podróż. Niestety taka sytuacja może utrzymać się nawet przez kilka dni.

Pełna lista utrudnień prezentuje się następująco:

  • Aegean Airlines zawieszają loty do i z Tel Awiwu w Izraelu, Bejrutu w Libanie i Irbilu w Iraku
  • Air Arabia odwołała loty do Iranu, Iraku i innych części regionu
  • Air France odwołało loty do i z Tel Awiwu w Izraelu oraz Bejrutu w Libanie
  • Air India zawiesiło loty do wszystkich destynacji na Bliskim Wschodzie
  • Linie lotnicze Bulgaria Air odwołały wszystkie loty do i z Tel Awiwu w Izraelu do 2 marca
  • IndiGo odwołał wszystkie loty do i z Bliskiego Wschodu do północy
  • Lufthansa zawiesza loty do i z Tel Awiwu w Izraelu, Bejrutu w Libanie i Omanu
  • Norwegian Air zawiesza wszystkie loty do i z Dubaju
  • Oman Air zawiesił loty do Bagdadu
  • Linie lotnicze Qatar Airways tymczasowo zawiesiły loty z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej Kataru
  • Loty rosyjskich przewoźników do Izraela i Iranu zostały zawieszone
  • Turkish Airlines odwołało loty do Iraku, Iranu, Libanu i Syrii do 2 marca, natomiast loty do Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostały odwołane na dziś
  • Virgin Atlantic zmienia trasy lotów, aby ominąć przestrzeń powietrzną Iraku i odwołuje połączenie z Londynu do Dubaju
  • Wizz Air zawiesza wszystkie loty do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi i Ammanu ze skutkiem natychmiastowym do 7 marca
  • Ryanair zawiesił połączenia do Ammanu