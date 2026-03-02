Nowa hybryda kultowej Toyoty wjeżdża do Polski Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

To już nie jest tylko "kolejny SUV" dla rozsądnych ojców rodzin. Toyota RAV4 szóstej generacji w wersji z wtyczką właśnie zadebiutowała w polskich salonach i, mówiąc krótko, parametry tej maszyny i jej prezencja robią wrażenie.

Japończycy wzięli swój sprzedażowy hit i wpakowali do niego technologię, która sprawia, że przez większość czasu zapomnisz, jak pachnie benzyna na stacji.

Ponad 100 kilometrów na samym prądzie?

Największa zmiana kryje się pod podłogą. Nowa Toyota RAV4 Plug-in Hybrid otrzymała potężny akumulator litowo-jonowy o pojemności 22,7 kWh. Co to oznacza w praktyce? Zasięg w trybie elektrycznym wynosi teraz ponad 100 km w cyklu mieszanym WLTP.







Dla przeciętnego kierowcy, który dojeżdża do pracy kilkanaście kilometrów, oznacza to, że silnik spalinowy może nie włączyć się przez całe tygodnie. A jeśli już wyjeździsz prąd do zera, nie musisz kwitnąć przy ładowarce pół dnia.

Dzięki obsłudze szybkiego ładowania DC o mocy 50 kW (brawo za to), dobijesz od 10 do 80 proc. baterii w zaledwie 30 minut.

Nowy napęd Plug-in Hybrid (2.5 Hybrid Dynamic Force) występuje w dwóch wariantach, a ten mocniejszy to prawdziwy "sleeper".

Wersja FWD (napęd na przód): Ma 268 KM i robi "setkę" w przyzwoite 7,5 sekundy. Wersja AWD-i (napęd na cztery koła): Generuje aż 304 KM mocy. Efekt? Przyspieszenie 0-100 km/h w 5,8 sekundy.

To najlepszy wynik w tym segmencie. Tak, ta rodzinna Toyota spod świateł zawstydzi niejeden samochód o sportowych aspiracjach.

Cennik i wyposażenie

Ile trzeba zapłacić za tę przyjemność? Cena nowej Toyoty RAV4 Plug-in Hybrid w przedsprzedaży startuje od 203 900 zł (za wersję Comfort 268 KM). Co ważne, kwoty te uwzględniają już tzw. Ekobonus, który zbija finalną fakturę.

