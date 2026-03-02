W momentach stresu i napięcia kino jest niezrównane Fot. Kadr z "Szefa"

Sytuacja na świecie jest napięta, a natłok niepokojących informacji potrafi dziś przytłoczyć bardziej niż kiedykolwiek. Na szczęście kino od dekad pełni rolę bezpiecznego azylu, które daje chwilę wytchnienia i pozwala oderwać się od codziennego chaosu. Wcale nie chodzi jednak o ucieczkę od rzeczywistości, lecz o uspokojenie i regenerację. Wybrałam trzy optymistyczne filmy, które świetnie sprawdzają się jako inteligentne feel good movies: koją nerwy, poprawiają nastrój i pomagają choć na chwilę odgonić stres.

REKLAMA

Najlepsze feel-good movies, czyli filmy poprawiające nastrój, wcale nie są banalnymi bajkami dla dorosłych ani przewidywalnymi komediami romantycznymi. To kino, które uspokaja emocje, ale wcale nie ignoruje trudów życia. Znak rozpoznawczy? Humor podszyty empatią, bohaterowie, z którymi łatwo się utożsamić i znaczące relacje międzyludzkie. Feel-good movies nie zostawiają po seansie euforii, ale wewnętrzny spokój i uśmiech na twarzy – dokładnie tego dziś najbardziej potrzebujemy.

3 przyjemne filmy na poprawę nastroju

Wybrałam trzy optymistyczne filmy, które robią to wyjątkowo dobrze. Wszystkie są dostępne w streamingu.

REKLAMA

1. Paddington 2 (2017)

Fot. Kadr z "Paddingtona 2"

Ten znakomity film to niemal definicja kinowego optymizmu i nie, to wcale nie jest produkcja tylko dla dzieci. Druga część przygód uroczego misia z Londynu udowadnia, że kino familijne może być jednocześnie błyskotliwe, ciepłe i bez krztyny kiczu. Historia Paddingtona, który zostaje niesłusznie oskarżony, trafia do więzienia i wraz z rodziną musi dowieść swojej niewinności, rozwija się jak perfekcyjnie naoliwiona maszyna dobrego humoru – bez cynizmu, za to z ogromnym sercem.

Ogromną siłą "Paddingtona 2" jest obsada pełna brytyjskich gwiazd: Hugh Grant bawi się rolą próżnego antagonisty, Sally Hawkins wnosi ciepło i autentyczność, Ben Whishaw zachwyca głosem misiowego bohatera, a na ekranie dokazują również Hugh Bonneville, Brendan Gleeson, Julie Walters, Jim Broadbent i Peter Capaldi.

REKLAMA

To idealny film na odstresowanie – po seansie robi się aż ciepło na sercu. "Paddington 2" działa jak przypomnienie, że uprzejmość, empatia i otwartość naprawdę mają sens – i że nawet w najdziwniejszych, najtrudniejszych okolicznościach można znaleźć dobro.

Obejrzysz na: Prime Video, CDA Premium

2. Szef (2014)

Fot. Kadr z "Szefa"

"Szef" to film, który odstresowuje niemal fizycznie – spokojnym tempem, przyjemną muzyką i zdjęciami jedzenia, od których trudno oderwać wzrok. Opowieść o kucharzu, który po zawodowym kryzysie porzuca prestiżową restaurację i wyrusza w drogę food truckiem, to kino o odzyskiwaniu kontroli nad własnym życiem i powrocie do rzeczy, które naprawdę cieszą.

REKLAMA

Jon Favreau – reżyser i główny aktor – stawia na naturalność, relację ojciec–syn, przyjaźń i pasję do gotowania. W obsadzie pojawiają się Scarlett Johansson, Sofía Vergara, Dustin Hoffman i Robert Downey Jr. ale to atmosfera jest tu największą gwiazdą. "Szef" nie kombinuje, nie dramatyzuje – po prostu pozwala zwolnić i poczuć, że wszystko może się jeszcze ułożyć. Przeuroczy film na złe czasy.

Obejrzysz na: Prime Video, CANAL+, CDA Premium

3. Mała Miss (2006)

Fot. Kadr z "Małej Miss"

Nagrodzona dwoma Oscarami "Mała Miss" to przykład feel good movie w wersji słodko-gorzkiej – takiej, która wzrusza i bawi, ale nie udaje, że życie jest pasmem sukcesów i nie unika smutku. Historia rodziny Hooverów, przemierzających USA, by spełnić marzenie najmłodszej córki o występie w wyborach dziecięcej miss, to opowieść o porażkach, ambicjach, niespełnieniach i cierpieniach, które paradoksalnie zbliżają ludzi do siebie.

Film balansuje między humorem a melancholią, a jego siłą są znakomite role całej obsady: Steve'a Carella, Toni Collette, Grega Kinneara, Paula Dano, nominowanej do Oscara 10-letniej Abigail Breslin i nagrodzonego złotą statuetką Alana Arkina. Fabuła, muzyka, humor również są bezbłędne.

"Mała Miss" to kino, które nie oferuje łatwego optymizmu, lecz daje coś znacznie cenniejszego: empatię oraz akceptację dla życiowego chaosu i ludzkich niedoskonałości. Idealne na wieczór, gdy chcesz się uśmiechnąć i poczuć odrobinę lepiej, ale bez uciekania w komedie, które udają, że życie zawsze jest proste i bezproblemowe. Nie jest.

REKLAMA