12 kwietnia to nowe święto państwowe. Obchodzony będzie wtedy Dzień Inwalidy Wojennego Fot. Zu Kamilov / Shutterstock (zdj. ilustracyjne)

W kwietniu Polacy po raz pierwszy będą obchodzić zupełnie nowe święto państwowe. Prezydent podpisał ustawę ustanawiającą Dzień Inwalidy Wojennego. Czy 12 kwietnia będzie dniem wolnym od pracy?

Kalendarz świąt ciągle się rozrasta. Niedawno doszedł m.in. przypadający 14 lutego Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Z kolei 11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Teraz do tego grona dołącza kolejna data.

Dzień Inwalidy Wojennego nowym świętem państwowym

W zeszłym miesiącu (12 lutego) prezydent Karol Nawrocki zatwierdził nowe prawo. Podpisał ustawa z 23 stycznia 2026 r. o ustanowieniu Dnia Inwalidy Wojennego (nr druku sejmowego 1730).

"Celem ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o ustanowieniu Dnia Inwalidy Wojennego jest uznanie zasług i poświęcenia osób, które w wyniku działań wojennych doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu, wyrażając szacunek dla ich cierpienia, odwagi i poświęcenia na rzecz Ojczyzny" – czytamy w komunikacie na stronie prezydenta.

Dotąd weterani, którzy ponieśli trwały uszczerbek na zdrowiu w konfliktach, nie mieli w Polsce swojego święta o statusie państwowym. Dlaczego akurat 12 kwietnia? W celu upamiętnienia I Zjazdu Zjednoczeniowego Związku Inwalidów Wojennych RP, który miał miejsce w dniach 12-17 kwietnia 1919 roku.

12 kwietnia to dzień wolny od pracy?

W tym roku uroczystość wypada w niedzielę, ale już w 2027 roku nowe święto będziemy obchodzić w poniedziałek. Wielu pracowników zadaje sobie w związku z tym oczywiste pytanie o dodatkowy czas na odpoczynek.

Niestety, przepisy błyskawicznie rozwiewają te nadzieje. "12 kwietnia nie będzie dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy" – dowiadujemy się z oficjalnej informacji.

Obchody będą mieć mają wymiar czysto honorowy i edukacyjny. Na pewno będą organizowane państwowe uroczystości i wydarzenia. Poza tym zarówno biura, ale i np. szkoły czy urzędy będą funkcjonować jak w normalny dzień roboczy.

Majówka 2026. Kościół przenosi święto

Wiosna przyniesie nam jednak jeszcze jedną świąteczną niespodziankę. Tegoroczna majówka będzie wyjątkowa ze względu na rzadką zbieżność dat w kalendarzu. Wielkanoc wypada bardzo wcześnie, bo już 5 kwietnia. W efekcie piąta niedziela okresu wielkanocnego przypada dokładnie 3 maja.

Z uwagi na najwyższą rangę liturgiczną tej niedzieli, polski Kościół katolicki musiał poprosić Watykan o pilną interwencję. Zdecydowano o oficjalnym przesunięciu uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na sobotę 2 maja.