Premier ogłosił dwa nowe dni wolne dla urzędników. Fot. shutterstock / Longfin Media //Fot. shutterstock / taka1022

Premier Donald Tusk podjął decyzję w sprawie dwóch nowych dni wolnych od pracy w 2026 roku. Dzięki temu latem i zimą urzędnicy będą mieli dwa dodatkowe długie weekendy. A co z pozostałymi pracownikami? Może nie być już tak dobrze.

Na początku stycznia w Monitorze Polskim pojawiło się zarządzenie premiera Donalda Tuska, w którym mowa jest o nowych dniach wolnych dla urzędników administracji państwowej. Nie będą musieli siedzieć za biurkiem 14 sierpnia i 28 grudnia. Wszystko przez to, że w okolicach tych terminów wypadają święta w sobotę. Oddano więc pracownikom urlop w inne dni robocze.

Nowe dni wolne w 2026. Nie dla wszystkich Polaków

Wychodzi na to, że urzędnicy mogą liczyć na dodatkowe dwa długie weekendy bez konieczności brania urlopu. Pierwsza data wiąże się ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które przypada w sobotę 15 sierpnia, dlatego 14 sierpnia będzie dla tej grupy wolny. Natomiast urlop 28 grudnia ma związek z drugim dniem świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia), które też wypadnie w sobotę.

Niestety to rozporządzenie nie dotyczy wszystkich pracowników, a jedynie członków korpusu służby cywilnej, czyli np. urzędników, pracowników biur w policji, straży granicznej, nadleśnictwie, ministerstwach itp.

A co z innymi? Zgodnie z Kodeksem pracy "jeżeli święto wypada w sobotę, pracodawca musi wyznaczyć pracownikowi dodatkowy dzień wolny w innym terminie". Nie muszą one jednak przypaść akurat 14 sierpnia i 28 grudnia. Wszystko zależy od ostatecznej decyzji pracodawcy. Niektórzy mogą więc "obejść się smakiem" za dwoma długimi weekendami latem i zimą 2026.

Święta wolne od pracy w 2026. Kiedy wypada Wielkanoc i Boże Narodzenie?

Poniżej znajdziecie pełną listę dni ustawowo wolnych od pracy w 2026 roku:

3 kwietnia – Wielki Piątek 4 kwietnia – Wielka Sobota 5 kwietnia – Wielkanoc 6 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny 1 maja (Święto Pracy) – piątek 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) – niedziela 31 maja (Zesłanie Ducha Świętego – Zielone Świątki) – niedziela 4 czerwca (Boże Ciało) – czwartek 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP / Święto Wojska Polskiego) – sobota (dzień do odbioru) 1 listopada (Wszystkich Świętych) – niedziela 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) – środa 24 grudnia (Wigilia) – czwartek 25 grudnia (Boże Narodzenie) – piątek 26 grudnia (drugi dzień świąt) – sobota (dzień do odbioru).