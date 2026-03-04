Aplikacja Żabki została wzbogacona o nową funkcję. To prawdziwy game changer Fot. Szymon Pelc / Shutterstock

Aplikacja Żappka doczekała się nowej funkcji: elektronicznego paragonu. Już nie trzeba brać papierowego wydruku od kasjerki. To rozwiązanie jest nie tylko ekologiczne, ale i przydatne z trzech powodów.

REKLAMA

E-paragony już nie są technologiczną nowinką i stają się rynkowym standardem. Mają je np. aplikacje Biedronki i Lidla. Żabka nie mogła długo zostać w tyle. Z jej Żappki korzysta ponad 10 mln użytkowników i codziennie zawieranych jest około 4,2 mln transakcji w sklepach. Nie trzeba sobie wyobrażać, ile papieru się marnuje, bo są na to twarde dane.

E-paragon w Żappce to oszczędność papieru i czasu

"Żabka planuje digitalizować 16 mln paragonów miesięcznie, co przełoży się na konkretne oszczędności w ponad 12 tys. sklepów – dzięki nowej opcji tylko w 2026 roku franczyzobiorcy zużyją o 237 tys. rolek papieru fiskalnego mniej" – czytamy w informacji prasowej.

REKLAMA

Rozwiązanie pozwoli w tym roku zaoszczędzić niemal 12 tys. km papieru fiskalnego. Obrazowo to tak, jakbyśmy przejechali Polskę z północy na południe ponad 15 razy. Używanie tej funkcji jest więc ekologiczne, zmniejsza ślad węglowy i nie generuje tyle zbędnych śmieci.

Historia zakupów w smartfonie i łatwa reklamacja

E-paragony oszczędzają też nasz czas, bo nie musimy czekać na wydruk (czy zmianę rolki). Pozwalają też łatwiej kontrolować i monitorować nasze wydatki. Eliminują ponadto największą bolączkę tradycyjnych paragonów, jaką jest ich trwałość. Druk termiczny szybko blaknie, a sam papier łatwo zniszczyć lub wyrzucić przez przypadek.

REKLAMA

Wersja cyfrowa rozwiązuje ten problem i to chyba największa jego zaleta. W aplikacji Żappka e-paragon pojawia się natychmiast po odejściu od kasy i jest dostępny do pobrania w dowolnym momencie. Np. w przypadku zgłoszenia reklamacji.

"Elektroniczny dowód zakupu nie wpływa na ewentualną reklamację produktów – zwrotu dokonuje się na podstawie numeru paragonu, który jest okazywany kasjerowi" – zapewnia sieć. E-paragony będą widoczne w Żappce przez rok. Jeśli będziemy potrzebować ich później, Biuro Obsługi Klienta pomoże nam je odzyskać przez kolejne 4 lata.

REKLAMA

Fot. Żabka

Jak włączyć e-paragon w aplikacji Żabki?

Nowa opcja jest udostępniana etapowo. Jeśli jeszcze nie widzisz jej u siebie, prawdopodobnie musisz chwilę poczekać na aktualizację. E-paragon można włączyć, wchodząc w kafelek "Profil", wybrać zakładkę "E-paragony" i kliknąć przycisk "Chcę zobaczyć moje paragony".