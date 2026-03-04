IRIS Dena trafiony niedaleko Sri Lanki. Fot. Farsnews.ir / Wikimedia Commons

Irański okręt IRIS Dena został zatopiony w pobliżu południowego wybrzeża Sri Lanki. Trwa akcja ratunkowa, w której udział biorą jednostki marynarki i służby ratownicze. Los dużej części załogi pozostaje nieznany, a według wstępnych szacunków, ponad sto osób może wciąż czekać na ewakuację.

Zatopiona jednostka to fregata IRIS Dena, która pływa w służbie marynarki wojennej Islamskiej Republiki Iranu od 11 lat. Jest to okręt bojowy średniej wielkości, wyposażony w pociski przeciwokrętowe i przeciwlotnicze. Na pokładzie mogło znajdować się około 180 członków załogi. Do zatonięcia doszło około 40 mil morskich (około 64 kilometrów) od południowego wybrzeża Sri Lanki, w wodach Oceanu Indyjskiego.

Na ratunek irańskiemu personelowi ze Sri Lanki zostały wysłane dwa statki i samolot. Część załogi IRIS Dena udało się uratować i przetransportować do szpitala w mieście Galle. Póki co wiadomo o 32 osobach, które są pod opieką medyczną ze strony Sri Lanki.

Dlaczego Sri Lanka ratuje irańskich marynarzy?

Oficjalnie Sri Lanka zachowuje neutralność w konflikcie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, choć kraj ten współpracuje z USA w zakresie transferu militarnego know-how i sprzętu wojskowego oraz uczestniczy w wspólnych szkoleniach z obrony morskiej.

Jednak w przypadku sygnału SOS obowiązują międzynarodowe procedury ratunkowe, określone w Search and Rescue Convention (SAR Convention). W ramach tych zasad reagowanie na wezwanie o pomoc odbywa się niezależnie od narodowości, statusu jednostki czy bieżącej sytuacji politycznej, a priorytetem pozostaje ratowanie życia marynarzy.

Oficjalnie przyczyna zatopienia wciąż nieznana

Sri Lanka nie podała oficjalnej przyczyny zatonięcia IRIS Dena. W pobliżu jednostki nie zaobserwowano innych statków ani samolotów. Choć pojawiają się spekulacje o możliwym ataku, na obecnym etapie brak jest potwierdzonych informacji, a władze nie podały też dokładnej liczby ofiar śmiertelnych. Priorytetem pozostaje kontynuacja akcji ratunkowej i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom załogi.