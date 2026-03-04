"Serial "Life i Strange" ma swoje główne bohaterki Fot. materiały prasowe gry "Life is Strange"

Moda na ekranizacje gier trwa w najlepsze. Po sukcesach "The Last of Us" czy "Fallout" klątwa adaptacji gier wideo wyraźnie słabnie – a widzowie coraz częściej dostają seriale, które nie tylko "nie psują" oryginału, ale potrafią go twórczo rozwinąć. Teraz na ten sam grunt wchodzi "Life Is Strange". Kultowa gra narracyjna doczeka się serialowej wersji na Amazon Prime Video, a projekt właśnie znalazł swoje dwie kluczowe twarze.

Jak informuje Variety, w głównych rolach zobaczymy Maisy Stellę jako Chloe Price oraz Tatum Grace Hopkins jako Max Caulfield. Serial został zapowiedziany jeszcze we wrześniu 2025 roku, ale dopiero teraz fani dostali konkrety.

Za "Life is Strange" odpowiada Charlie Covell, twórczyni świetnego "The End of the F***ing World" Netfliksa, co już samo w sobie brzmi bardzo obiecująco i dla wielu fanów jest jednym z najmocniejszych argumentów "za". Produkcją zajmują się Square Enix, Story Kitchen i LuckyChap, a całość powstaje dla Amazon MGM Studios, które ma już na koncie świetną ekranizację "Fallouta".

O czym będzie serial "Life is Strange"? To ekranizacja kultowej gry

Fabuła ekranizacji ma być wierna grze i opowie historię Max, studentki fotografii, która po latach wraca do rodzinnych stron, by rozpocząć naukę w prestiżowej Akademii Blackwell. W niewielkim, portowym miasteczku Arcadia Bay w stanie Oregon jej życie wywraca się do góry nogami, gdy odkrywa w sobie zdolność cofania czasu.

Nowa moc pozwala jej uratować życie dawnej przyjaciółki – zbuntowanej, impulsywnej Chloe. Dziewczyny szybko trafiają na trop tajemniczego zaginięcia Rachel Amber, najlepszej koleżanki Chloe, a niewinna zagadka przeradza się w mroczną historię o przemocy, traumie i konsekwencjach wyborów, których nie da się już cofnąć.

To właśnie emocjonalny ciężar indywidualnych decyzji oraz relacja Max i Chloe sprawiły, że "Life Is Strange" stało się fenomenem. Gra narracyjna zadebiutowała w 2015 roku i zachwyciła krytyków oraz graczy nie tylko narracją, ale też klimatem – melancholijnym, kameralnym i młodzieżowym, choć poruszającym tematy dalekie od banalnych. Iluzoryczna możliwość wpływania na fabułę była jednocześnie komentarzem do samej idei kontroli nad losem: nawet cofając czas, nie da się uratować wszystkich.

Tatum Grace Hopkins i Maisy Stella jako Max Caulfield i Chloe Price w "Life is Strange"

Obsada serialu wzbudza spore emocje – i to nie tylko dlatego, że fandom "Life Is Strange" należy do najbardziej zaangażowanych. Tatum Grace Hopkins, która wcieli się w Max, debiutuje w telewizji. Do tej pory była znana głównie ze sceny teatralnej – występowała m.in. na Broadwayu, a także w krótkometrażowym filmie "Meek", pokazywanym na festiwalach.

Z kolei Maisy Stella jako Chloe to wybór, który może zaskakiwać, ale ma solidne podstawy. Aktorka przez sześć sezonów grała Daphne Conrad w serialu "Nashville", a w ostatnich latach coraz śmielej wchodzi w kino niezależne. Jej filmowy debiut w "My Old Ass" przyniósł jej nagrodę Independent Spirit Award, a kolejne role – m.in. w "Poetic License" i "Flowervale Street" – budują wizerunek aktorki, która nie boi się niejednoznacznych postaci.

Fandom jest na razie wyraźnie podzielony. Jedni chwalą świeże wybory castingowe i fakt, że twórcy nie idą w znane, "bezpieczne" nazwiska. Inni narzekają, że do ról Max i Chloe nie wybrano fanowskich faworytek, takich jak Emma Myers, Cailee Spaeny czy Sophia Lillis.

Warto jednak pamiętać, żeklasyczna reakcja przy każdej adaptacji kultowego tytułu – fani boją się, że ekranizacja nie odda ducha gry, a postacie stracą swoją autentyczność (co zresztą pokazały ostatnio dość... żywe komentarze pod pierwszym zdjęciem z ekranizacji "God of War").