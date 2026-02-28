Amazon pokazał pierwsze zdjęcie z serialu "God of War" Fot. materiał prasowy; kadr z gry God of War Ragnarök

"God of War" to kolejna gra, która w niedalekiej przyszłości doczeka się telewizyjnej adaptacji. Twórcy serialu o Kratosie i jego synu Atreusie właśnie pokazali pierwsze zdjęcie z planu. Fani oryginału patrzą i komentują: "Wygląda jak AI".

"God of War" jest serialem live action produkowanym przez Amazon Studios i Sony Pictures Television, który powstaje na podstawie nagradzanej gry SIE Santa Monica Studio o tym samym tytule z 2018 roku. Fabuła produkcji śledzi losy spartańskiego wojownika Kratosa i jego syna Atreusa, które w przeciwieństwie do poprzednich tytułów franczyzy garściami czerpią inspiracje z mitologii nordyckiej.

Barbarzyńca został dawno, dawno temu podstępem zmuszony przez boga Aresa do zabicia własnej żony i córki. Prochy bliskich przykleiły się na wieczność do jego skóry. Atreus, do którego ojciec przez całą podróż zwraca się per "chłopcze", jest synem Laufey, wojowniczki z rodu Jötunnów.

Pierwsze zdjęcie z serialu "God of War". Fani twierdzą, że wygląda jak AI

Oficjalny profil gry podzielił się na portalu X pierwszym fotosem z aktorskiego serialu "God of War", które przedstawia Ryana Hursta ("Synowie Anarchii") w roli Kratosa i Calluma Vinsona ("Rzeka odchodzących dusz") jako Atreusa. Internet momentalnie zalały krytyczne komentarze pod adresem Amazona.

"Przepraszam, ale to wygląda jak tania podróba Kratosa"; "To wygląda naprawdę źle. Jak jakaś sesja cosplayowa"; "Chyba nie jestem jedyną osobą, która musiała sprawdzić, czy to autentyczne ujęcie z serialu, a nie sztuczna inteligencja, prawda?" – czytamy. Najwięcej zastrzeżeń fani gry mają wobec telewizyjnych kostiumów i rekwizytów.

Warto przypomnieć, że w oryginale głosu Kratosowi użyczył Christopher Judge ("Gwiezdne wrota"). Ryan Hurst wcielił się w grze God of War Ragnarök w boga burzy i piorunów Thora.

W obsadzie wersji live action znaleźli się również: Teresa Palmer ("Księga czarownic") jako Sif, Max Parker ("Rekruci") jako Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson ("Rozdzielenie") jako Thor, Mandy Patinkin ("Narzeczona dla księcia") jako Odyn, Alastair Duncan ("W mgnieniu oka") jako Mimir, Jeff Gulka ("Magicy") jako Sindri i Ed Skrein ("Deadpool") jako Baldur.

Posada showrunnera, scenarzysty i producenta wykonawczego przypadła Rolandowi D. Moore'owi, który pracował przy "Battlestar Galactica" i "Star Treku: Następnym pokoleniu". Za kamerą pierwszych dwóch odcinków serialu stanie Frederick E. O. Toye, reżyser "The Boys" i "Fallouta".

