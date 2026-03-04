W Mołdawii wprowadzono stan wyjątkowy Fot. Alexander Gustav / Shutterstock.com

Kiedy oczy całego świata zwrócone są na płonącą Zatokę Perską, rząd w Kiszyniowie nacisnął "przycisk bezpieczeństwa". Mołdawia oficjalnie wprowadza stan wyjątkowy w sektorze energetycznym na 60 dni, a premier Alexandru Munteanu prosi o jedno: zachowanie spokoju przy dystrybutorach. Bo choć paliwa ma nie zabraknąć, to panika może okazać się groźniejsza niż same rakiety nad Teheranem.

Nikt nie wprowadza stanu wyjątkowego na dwa miesiące bez solidnego powodu. W przypadku Mołdawii powodem jest polityka i to ta z najwyższego, globalnego szczebla. Izraelsko-amerykańska operacja w Iranie oraz zapowiadany odwet Teheranu wywołały wstrząs wtórny, który dotarł aż nad Dniestr. Premier Munteanu postawił sprawę jasno: nieprzewidywalność tego konfliktu zmusza państwo do wyciągnięcia "prawnych armat", by chronić krajowy system energetyczny przed totalnym paraliżem.

Zatoka Perska płonie, Mołdawia zabezpiecza tyły

Decyzja ogłoszona podczas posiedzenia rządu to swoista tarcza antykryzysowa. Alexandru Munteanu uspokaja jednak, że to "tylko" stan wyjątkowy w energetyce, a nie ogólnokrajowa godzina policyjna. Rząd chce mieć po prostu wolną rękę w szybkim reagowaniu na to, co dzieje się na rynkach surowców.

Co to oznacza w praktyce? Państwo uruchamia szereg procedur, które w normalnych warunkach wymagałyby tygodni konsultacji. Kluczowe mechanizmy stanu wyjątkowego w Mołdawii:

Priorytetowe gromadzenie zapasów : państwo ma pierwszeństwo w kupowaniu paliw na potrzeby krajowe. Blokada eksportu : jeśli na stacjach zacznie brakować benzyny, rząd jednym podpisem zakaże wywozu produktów naftowych za granicę. Bezpiecznik prądowy : specjalne procedury mają zapobiec blackoutom w przypadku nagłego przerwania dostaw energii.

Duchy przeszłości i infrastruktura na krawędzi

Mołdawia nie ma łatwo. To państwo, które w 2026 roku wciąż leczy rany po całkowitym odcięciu od rosyjskiego gazu, co stało się faktem po wstrzymaniu tranzytu przez Ukrainę w ubiegłym roku. Dziś Kiszyniów polega wyłącznie na dostawach z Europy Zachodniej, ale to małżeństwo z rozsądku bywa trudne.

Problem nie leży tylko w tym, skąd płynie surowiec, ale którędy. Infrastruktura przesyłowa, która łączy Mołdawię z systemem unijnym, jest – mówiąc dyplomatycznie – mocno "zmęczona". Okresowo po prostu nie wytrzymuje obciążeń, co przy globalnym skoku cen surowców wywołanym wojną w Iranie tworzy mieszankę wybuchową.

Apel o spokój: Nie wykupujcie paliwa!

Najważniejsza część rządowego komunikatu jest jednak skierowana bezpośrednio do portfeli i sumień obywateli. Urzędnicy wręcz błagają, by nie ulegać zbiorowej histerii i nie kupować paliwa na zapas. Sceny z kanistrami i gigantycznymi kolejkami na stacjach to ostatnia rzecz, jakiej potrzebuje teraz Mołdawia.

Zapewnienia o ciągłości dostaw mają uspokoić nastroje, ale każdy, kto pamięta kryzysy energetyczne ostatnich lat, wie, że zaufanie buduje się trudno, a traci w pięć minut. Stan wyjątkowy w sektorze energetycznym ma dać rządowi narzędzia do walki z "techniczną niestabilnością", ale to zachowanie zwykłych ludzi przy dystrybutorach zdecyduje o tym, czy Mołdawia przejdzie przez te 60 dni suchą stopą.