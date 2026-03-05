Statystyczny Polak i statystyczna Polka zaczynają nowy rozdział koło trzydziestki. Shutterstock.com/Anton Pentegov

Główny Urząd Statystyczny przedstawił nowe dane dotyczące życia Polek i Polaków. Statystyczna kobieta żyje dłużej od mężczyzny, a jeśli małżeństwa mają się rozpaść, dzieje się to u par po czterdziestce. Tymczasem wygląda na to, że nowe życie zaczyna się... koło trzydziestki. Oto, jak żyją ludzie w Polsce.

Jeszcze w 1995 roku Polki rodziły swoje pierwsze dziecko średnio w wieku nieco ponad 23 lat. Od tego czasu wiek świeżo upieczonej mamy zdążył już znacząco wzrosnąć. Starsi są też statystyczni nowożeńcy. Jeszcze kilka lat temu kobieta miała 27 lat, a mężczyzna 29. Tymczasem dziś aż chciałoby się rzec, że życie zaczyna się po trzydziestce. GUS podał też, kiedy się kończy. Współczesne Polki przeżywają Polaków o kilka lat, ale statystyczna kobieta umiera z tego samego powodu, co mężczyzna.

Śluby, dzieci i rozwody. Polacy później zakładają rodziny

Życie przeciętnego Polaka dziś wygląda zupełnie inaczej, niż jeszcze w latach 90. Dziś mało kogo dziwią tzw. gniazdownicy, przesuwa się też granica kryzysu ćwierci życia (podsumowania robimy raczej w wieku 30-40 lat, a nie, jak kiedyś, 20-25 lat). Można śmiało powiedzieć, że nowy rozdział zaczynamy koło trzydziestki.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił informację prasową, która rysuje pewien obraz Polaków. I tak: przeciętna kobieta wychodzi za mąż po raz pierwszy, mając 28 lat, a mężczyzna żeni się średnio w wieku lat 30. Wizja powiększenia rodziny pojawia się na horyzoncie koło trzydziestki, krótko po ślubie. Kobieta w Polsce rodzi pierwsze dziecko, mając około 29 lat.

Zapada decyzja: pora coś zmienić w życiu. To może emigracja? Jeśli się na nią decydują, ona ma około 40 lat i pochodzi z miasta. On także mieszka w mieście i jest w wieku mobilnym. Lepszego życia szukają w Niemczech, Wielkiej Brytanii albo Holandii.

Jeśli małżeństwo Polki i Polaka ma się zakończyć, to rozwód biorą zwykle wtedy, gdy ona ma około 41 lat, a on niemal 44. Średni wiek kobiety w Polsce to 45 lat, a mężczyzny – 42. Jedno i drugie mieszka w mieście.

Jak i na co umierają Polki i Polacy? Dane GUS podają czarno na białym

Kobiety w Polsce żyją dłużej. Podobne wnioski krążą w obiegowej opinii już od lat. Dane GUS potwierdzają, że trudno z tym dyskutować. Polka przeżyje Polaka o ponad siedem lat. Ściślej mówiąc, kobieta umrze w wieku ponad 82 lat. Tymczasem mężczyzna odejdzie, mając około 73 lat. Najczęstsza przyczyna śmierci obojga będzie taki sam: choroby układu krążenia.

