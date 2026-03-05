Emeryturę honorową dostaje już ponad 4 tys. Polaków. W 2026 wzrosła do niemal 7 tys. zł Fot. RomanR / Shutterstock

Emerytura honorowa to rekordowo wysokie świadczenie dla seniorów, do którego nie trzeba przepracować w życiu ani jednego dnia. Po marcowej waloryzacji kwota ta poszybowała do niemal 7000 zł. Komu dokładnie przysługują te dodatkowe pieniądze z ZUS?

W marcu tradycyjnie przeprowadzana jest coroczna waloryzacja wielu świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Najbardziej powszechnym wsparciem są zwykłe emerytury oraz renty, których minimalna gwarantowana kwota wzrosła do 1978,49 zł. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji, ustalony w 2026 roku na poziomie 5,3 proc., automatycznie podwyższył również emeryturę honorową.

Emerytura honorowa z ZUS. Kto ją dostaje?

Wcześniej zasady wypłacania specjalnych premii za wiek opierały się na różnych, często zmieniających się zasadach. Sytuację ostatecznie uregulowano prawnie w 2025 roku. Od tego momentu świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia funkcjonuje na jasnych i przejrzystych zasadach.

Do otrzymywania dodatkowej emerytury trzeba spełnić kilka warunków:

mieć ukończone 100 lat posiadać polskie obywatelstwo mieć prawo do określonych w ustawie świadczeń w miesiącu poprzedzającym okrągłe urodziny

Są jednak wyjątki. "Świadczenie honorowe przyznamy Ci również, jeżeli nie masz prawa do świadczeń wymienionych w ustawie (...), ale masz po ukończeniu 16. roku życia ośrodek interesów życiowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 10 lat" – czytamy w oficjalnym komunikacie ZUS.

Mówiąc mniej urzędniczo: jeśli skończyłeś 100 lat i przynajmniej przez 10 lat żyłeś w Polsce, to nadal możesz otrzymać to świadczenie. Wystarczy tylko złożyć odpowiedni wniosek do ZUS (formularz ESH).

Emerytura bez przepracowania ani jednego dnia

Ogromną zaletą tego wsparcia finansowego jest fakt, że można nie przepracować ani jednego dnia w życiu, a i tak cieszyć się z tych pieniędzy. W przeciwieństwie do tradycyjnej emerytury zależy ono wyłącznie od osiągniętego wieku i odpowiedniego stażu zamieszkania w Polsce. Nawet jeśli nie odprowadzaliśmy wcześniej składek.

Dla większości seniorów (tych z listy wyżej) cała procedura odbywa się z urzędu, czyli automatycznie dostają dodatkowy przelew. A co z osobami, które mają bardzo bogatą historię zawodową i pobierają różne świadczenia? Krótko mówiąc: nie ma co liczyć na kilka emerytur honorowych.

"Jeśli w chwili skończenia 100 lat będziesz pobierać więcej niż jedno świadczenie emerytalno-rentowe, np. emeryturę i rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową, to otrzymasz tylko jedno świadczenie honorowe. Gdy świadczenia emerytalno-rentowe wypłacają ci dwa różne organy, to świadczenie honorowe przyzna oraz będzie je wypłacał ZUS" – wyjaśnia zakład na stronie.

Ile wynosi emerytura honorowa w 2026 roku?

Jeszcze na początku 2025 roku, gdy zaczęła obowiązywać ustawa, kwota gwarantowana dla stulatków wynosiła dokładnie 6246,13 zł. Z kolei od 1 marca ubiegłego roku ustawowa kwota została podniesiona do poziomu 6589,67 zł.

Obecnie, po waloryzacji na poziomie 5,3 proc. w 2026 roku, emerytura honorowa znów wzrosła. Świadczenie wynosi teraz 6938,92 zł miesięcznie. Grono stulatków uprawnionych do tego rekordowego wsparcia stale się powiększa.