Renta wdowia w 2026 roku wzrośnie. Jakie zmiany jeszcze czekają seniorów? Fot. Blaszko / Shutterstock

Jak zwykle w marcu wiele świadczeń (w tym emerytury) zostanie zwaloryzowanych, czyli zwiększonych, by dopasować je do realiów. 2026 rok przynosi też nowości w wypłacie renty wdowiej. Jakie będą nowe limity i o ile wzrosną przelewy z ZUS?

Renta wdowia to rozwiązanie, które pozwala seniorom na sprawiedliwsze łączenie własnej emerytury z pieniędzmi po zmarłym małżonku. Nie jest to zupełnie nowy dodatek, ale raczej nowy sposób wypłacania już istniejących środków. Można wybrać korzystniejsze dla nas rozwiązanie.

Zamiast ograniczać się do jednego świadczenia z ZUS (np. emerytury), wdowa lub wdowiec mogą teraz pobierać oba świadczenia jednocześnie. System oferuje dwie ścieżki: można otrzymywać całość swojej emerytury plus 15 proc. renty rodzinnej lub odwrotnie: pełną rentę po nieżyjącym partnerze i 15 proc. własnego świadczenia.

Kto może otrzymać rentę wdowią? Zasady i wniosek

Rentę wdowią można dostać po spełnieniu konkretnych i dość surowych wymogów. Przede wszystkim należy osiągnąć powszechny wiek emerytalny, czyli ukończyć 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

Trzeba też być w oficjalnym związku małżeńskim aż do dnia śmierci partnera oraz nie można później zawrzeć nowego małżeństwa. Ważnym warunkiem jest też posiadanie ustalonego prawa do obu świadczeń. Jeśli do tej pory senior pobierał tylko własną emeryturę, musi najpierw złożyć dokumenty o przyznanie renty rodzinnej.

Sam proces ubiegania się o wypłatę w nowym modelu wymaga złożenia formularza ERWD. Można to zrobić osobiście w placówce ZUS lub KRUS, wysłać pocztą, a także skorzystać z internetowej platformy PUE ZUS.

Ile wynosi renta wdowia po waloryzacji? Nowe limity i kwoty

Nadchodząca w marcu waloryzacja to moment, w którym wzrośnie nie tylko wysokość wypłat, ale i górny limit łącznych świadczeń. "Fakt" podaje, że suma emerytury i renty nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Według prognoz limit ten skoczy z obecnych 5636,73 zł brutto do poziomu około 5911,80 zł brutto.

"Waloryzacja podniesie też samą rentę wdowią. Jak wyjaśnia Faktowi ZUS, renta wdowia jest zbiegiem dwóch, a nawet trzech świadczeń. I każde z nich będzie osobno podlegało waloryzacji od 1 marca" – czytamy w dzienniku "Fakt".

Jak według szacunków zmienią się wypłaty dla wybranych kwot?

1878,91 zł brutto: 1709,81 zł na rękę obecnie - po podwyżce 1793,25 zł na rękę (+83,44 zł) 2000 zł brutto: 1820,00 zł na rękę obecnie - po podwyżce 1908,82 zł na rękę (+88,82 zł) 2500 zł brutto: 2275,00 zł na rękę obecnie - po podwyżce 2371,02 zł na rękę (+96,02 zł) 3000 zł brutto: 2670,00 zł na rękę obecnie - po podwyżce 2785,22 zł na rękę (+115,22 zł) 3500 zł brutto: 3065,00 zł na rękę obecnie - po podwyżce 3199,43 zł na rękę (+134,43 zł) 4000 zł brutto: 3460,00 zł na rękę obecnie - po podwyżce 3614,63 zł na rękę (+154,63 zł)

Zmiany w wypłatach renty wdowiej w 2026 roku. Co potem?

Obecny rok jest wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy nowe zasady będą obowiązywać przez pełne dwanaście miesięcy. Wypłaty renty wdowiej zaczęły się bowiem w lipcu 2025 r. "Ten rok będzie pierwszym, kiedy seniorzy będą mogli pobierać emeryturę i rentę rodzinną po zmarłym przez 12 miesięcy" – podkreśla Fakt.

To jednak dopiero początek zmian, bo już w 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc., co przyniesie jeszcze więcej pieniędzy na koncie. Rząd planuje również głęboki przegląd całego programu w 2028 roku.

