13. emerytura w 2026 roku będzie wyższa. Kiedy będzie wypłacana?

Długo wyczekiwane 13. emerytury trafią do milionów osób w całej Polsce wraz z kwietniowymi przelewami z ZUS. W tym roku harmonogram wypłat przeplata się z Wielkanocą, więc niektórzy seniorzy dostaną bonusowe pieniądze wcześniej. Ile wyniosą trzynastki w 2026 roku?

Marzec to tradycyjnie czas corocznej podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych. "W tym roku waloryzacja jest procentowa, a wysokość rent i emerytur wzrośnie o 5,3 proc." – poinformował ZUS w komunikacie. Ta decyzja automatycznie wyznaczyła nową stawkę dla trzynastej emerytury.

Wysokość trzynastej emerytury w 2026 roku

Jeszcze do lutego najniższe świadczenie wynosiło 1878,91 zł brutto. Marcowa waloryzacja sprawiła jednak, że emerytura wzrosła o niemal 100 zł brutto. Dokładna kwota wynosi obecnie 1978,49 zł, co oznacza podwyżkę o 99,58 zł. Po odliczeniu składki zdrowotnej w wysokości 9 proc. seniorzy otrzymają 1 800,43 zł netto, czyli "na rękę".

Trzynastka wynosi tyle samo, co minimalna emerytura, czyli również będzie to 1978,49 zł brutto. Niezależenie od tego, jak wysokie mamy podstawowe świadczenie. Jednak w praktyce emeryci dostaną różne świadczenia na rękę.

– Osoby, które pobierają emeryturę lub rentę w kwocie do 526,49 zł, otrzymują trzynastkę pomniejszoną wyłącznie o składkę zdrowotną, czyli w wysokości 1800,43 zł. W przypadku świadczeniobiorców pobierających emeryturę w przedziale od 526,50 zł do 2500 zł, pomniejszamy trzynastkę o kwotę składki zdrowotnej oraz zaliczkę na podatek, wyliczoną z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek. Natomiast osobom pobierającym świadczenie w kwocie przekraczającej 2500 zł brutto potrącamy, oprócz 9 proc. składki zdrowotnej, również 12 proc. podatku. Wówczas kwota trzynastej emerytury wynosi 1563,43 zł netto – wyjaśniła w Polskim Radiu Joanna Osucha, specjalistka w Departamencie Świadczeń Emerytalno-Rentowych w ZUS.

Jeśli nasza "normalna" emerytura jest mniejsza niż 2500 zł brutto, to wtedy potrącane jest tylko 9 proc. składki. Jeśli wyższa, to dodatkowo jeszcze 12 proc. podatku. Wynika to z przekroczenia rocznej kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 tys. zł (czyli 2500x12). Stąd im wyższa jest emerytura lub renta, tym mniej będzie wynosić kwota netto dodatkowego świadczenia.

Kwoty wypłat trzynastej emerytury netto będą więc w przedziale od 1563,43 zł do 1800,43 zł. Właśnie takiej dodatkowej sumy należy wypatrywać na koncie w przyszłym miesiącu. Pieniądze te są przyznawane z urzędu, więc nie ma potrzeby wypełniania jakichkolwiek formularzy.

Terminy wypłat trzynastej emerytury w kwietniu

Standardowy kalendarz przelewów z ZUS obejmuje sześć terminów: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień miesiąca. Jednak jeśli data wypłaty przypada w święto lub weekend, gotówka musi dotrzeć do odbiorcy wcześniej. W kwietniu będą dwie takie sytuacje:

1 kwietnia - środa 3 kwietnia - wypłata w piątek, bo 6 kwietnia to Wielki Poniedziałek 10 kwietnia - piątek 15 kwietnia - środa 20 kwietnia - poniedziałek 24 kwietnia - wypłata w piątek, bo 25 to sobota

Jeśli więc emeryturę dostajemy np. w 1. czy 10. dnia miesiąca, wtedy również możemy spodziewać się wypłaty trzynastki. Osoby, które otrzymują świadczenie w 6. i 25. dzień miesiąca, tym razem dostaną pieniądze wcześniej.

Kto otrzyma dodatkowe pieniądze z ZUS?

Prawo do bonusowej emerytury mają osoby, które na dzień 31 marca posiadają uprawnienia do pobierania określonych świadczeń. Lista beneficjentów jest długa i obejmuje:

emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Ministerstwo Rodziny przypomina, że trzynasta emerytura jest wolna od potrąceń i egzekucji, a jej pobranie nie ma wpływu na ubieganie się o świadczenia, dodatki, zasiłki czy dodatkowe wsparcie. "Ponadto, od świadczenia nie jest pobierany podatek od osób fizycznych. Aby otrzymać 'trzynastkę', nie trzeba składać dodatkowych wniosków" – czytamy na stronie.