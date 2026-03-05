Fox News mówi o ofensywie Kurdów w Iranie, ale władze irackiego Kurdystanu dementują. Fot. Musaib Mushtaq, Shutterstock

W USA pojawiły się doniesienia o tysiącach irackich Kurdów, którzy mieli rozpocząć lądową ofensywę na terytorium Iranu. Problem w tym, że z irackiego Kurdystanu natychmiast przyszło twarde dementi, a kurdyjskie media mówią co najwyżej o zabezpieczaniu pogranicza.

Zapalnikiem były informacje podane przez Fox News, że tysiące irackich Kurdów rozpoczęło ofensywę lądową w Iranie. Według relacji cytowanych dalej przez inne redakcje przekaz miał wpisywać się w szerszy scenariusz nacisku na Teheran i rozważanie przez administrację Donalda Trumpa różnych wariantów wciągnięcia kurdyjskich sił do gry.

Kilka godzin później z Irbilu poszedł jednak komunikat, który tę narrację wprost podważa. Przedstawiciel kancelarii premiera irackiego Kurdystanu Masroura Barzaniego napisał w serwisie X, że "ani jeden Kurd z Iraku nie przekroczył granicy", nazywając doniesienia o ofensywie "ewidentnym kłamstwem".

Co mówią źródła kurdyjskie i niezależni reporterzy?

Kurdyjskie media też nie potwierdzają ofensywy. Irańsko-kurdyjska grupa opozycyjna Komala, na którą powołał się iracki portal Rudaw, miała zdementować informacje o rozpoczęciu lądowej operacji w zachodnim Iranie. Dodatkowo dziennikarze i komentatorzy związani z regionem wskazywali, że jeśli cokolwiek się dzieje, to raczej w formie ruchów osłonowych po stronie irackiej, czyli przesunięć sił i zabezpieczania rejonów przygranicznych.

Przypomnijmy, że Ankara traktuje część kurdyjskiego ruchu zbrojnego jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego, a każda sugestia, że Kurdowie mogliby dostać kolejne wsparcie lub odegrać rolę w nowej wojnie, automatycznie staje się tematem politycznym także w NATO. Nakładają się na to doniesienia o turecko-kurdyjskich wątkach z ostatnich miesięcy, w tym o sygnałach dotyczących rozejmu Partii Pracujących Kurdystanu z Turcją, które wciąż są wrażliwym punktem w tureckiej polityce.

Drony uderzają w irackim Kurdystanie. Iran pokazuje, że ma zasięg

Niezależnie od sporu o to, czy doszło do jakiejkolwiek ofensywy, napięcie na linii Teheran-Kurdystan rośnie. W środę odnotowano uderzenia dronów w rejonie irackiego Kurdystanu, wymierzone w miejsca powiązane z irańsko-kurdyjską opozycją. W jednej z relacji mowa była o ataku na Dekalę, gdzie ucierpieć mieli członkowie formacji opozycyjnej, a celem miał być m.in. magazyn uzbrojenia.