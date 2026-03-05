kurdowie iran bliski wschód
Fox News mówi o ofensywie Kurdów w Iranie, ale władze irackiego Kurdystanu dementują. Fot. Musaib Mushtaq, Shutterstock

W USA pojawiły się doniesienia o tysiącach irackich Kurdów, którzy mieli rozpocząć lądową ofensywę na terytorium Iranu. Problem w tym, że z irackiego Kurdystanu natychmiast przyszło twarde dementi, a kurdyjskie media mówią co najwyżej o zabezpieczaniu pogranicza.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Zapalnikiem były informacje podane przez Fox News, że tysiące irackich Kurdów rozpoczęło ofensywę lądową w Iranie. Według relacji cytowanych dalej przez inne redakcje przekaz miał wpisywać się w szerszy scenariusz nacisku na Teheran i rozważanie przez administrację Donalda Trumpa różnych wariantów wciągnięcia kurdyjskich sił do gry.

Kilka godzin później z Irbilu poszedł jednak komunikat, który tę narrację wprost podważa. Przedstawiciel kancelarii premiera irackiego Kurdystanu Masroura Barzaniego napisał w serwisie X, że "ani jeden Kurd z Iraku nie przekroczył granicy", nazywając doniesienia o ofensywie "ewidentnym kłamstwem".

Co mówią źródła kurdyjskie i niezależni reporterzy?

Kurdyjskie media też nie potwierdzają ofensywy. Irańsko-kurdyjska grupa opozycyjna Komala, na którą powołał się iracki portal Rudaw, miała zdementować informacje o rozpoczęciu lądowej operacji w zachodnim Iranie. Dodatkowo dziennikarze i komentatorzy związani z regionem wskazywali, że jeśli cokolwiek się dzieje, to raczej w formie ruchów osłonowych po stronie irackiej, czyli przesunięć sił i zabezpieczania rejonów przygranicznych.

Zobacz także

logo
Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu ruszyła. Wystartowały wojskowe samoloty
logo
Hiszpania uległa USA? Ludzie Trumpa już triumfowali, ale Madryt zaprzecza
logo
Cypr chyba zbyt bezpieczny dziś nie jest. Rubio zarządził odwrót dyplomatów
logo
Dwa czarne scenariusze dla Bliskiego Wschodu. Największym wygranym może być Putin

Przypomnijmy, że Ankara traktuje część kurdyjskiego ruchu zbrojnego jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego, a każda sugestia, że Kurdowie mogliby dostać kolejne wsparcie lub odegrać rolę w nowej wojnie, automatycznie staje się tematem politycznym także w NATO. Nakładają się na to doniesienia o turecko-kurdyjskich wątkach z ostatnich miesięcy, w tym o sygnałach dotyczących rozejmu Partii Pracujących Kurdystanu z Turcją, które wciąż są wrażliwym punktem w tureckiej polityce.

Drony uderzają w irackim Kurdystanie. Iran pokazuje, że ma zasięg

Niezależnie od sporu o to, czy doszło do jakiejkolwiek ofensywy, napięcie na linii Teheran-Kurdystan rośnie. W środę odnotowano uderzenia dronów w rejonie irackiego Kurdystanu, wymierzone w miejsca powiązane z irańsko-kurdyjską opozycją. W jednej z relacji mowa była o ataku na Dekalę, gdzie ucierpieć mieli członkowie formacji opozycyjnej, a celem miał być m.in. magazyn uzbrojenia.

Nawet jeśli nie ma potwierdzenia lądowego wejścia Kurdów do Iranu, to już sam fakt uderzeń na irackiej ziemi działa jak ostrzeżenie i podnosi stawkę dla władz w Irbilu, dla Teheranu, ale też dla Waszyngtonu.