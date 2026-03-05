Samoloty Sił Powietrznych wystartowały, by wesprzeć ewakuację Polaków z rejonu Bliskiego Wschodu. Fot. Wojciech Mazurkiewicz, Wojsko Polskie

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że samoloty Sił Powietrznych właśnie wystartowały z Polski, aby wesprzeć działania związane z ewakuacją obywateli RP z rejonu Bliskiego Wschodu. Wcześniej decyzję w tej sprawie ogłosił premier Donald Tusk.

Komunikat o starcie samolotów pojawił się dziś rano w mediach społecznościowych Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Zgodnie z przekazem wojsko ma wesprzeć ewakuację Polaków z regionu Bliskiego Wschodu. Formalną zgodę na wykorzystanie Polskiego Kontyngentu Wojskowego wydał prezydent.

Wczoraj premier Donald Tusk przekazał, że podjął decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji i skierował wniosek do prezydenta. Wojsko informowało wcześniej o gotowości do ewakuacji medycznej.

PKW "Bliski Wschód" z zadaniami do 31 marca

Z postanowienia prezydenta wynika, że działania w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego "Bliski Wschód" mają być realizowane od 5 do 31 marca 2026 r. Kontyngent uzyskał możliwość wykonywania zadań związanych z ewakuacją obywateli RP, w szczególności osób wymagających wsparcia medycznego. W ramach kontyngentu w działaniach może uczestniczyć do 150 żołnierzy i pracowników.

Ewakuacja dotyczy Polaków przebywających m.in. w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadał udział dwóch samolotów specjalnych Boeing 737 z wojskową załogą. Według komunikatów do ewakuacji zgłoszono w pierwszej kolejności ponad 100 osób.

"Wojsko Polskie jest gotowe do ewakuacji naszych rodaków z Bliskiego Wschodu. Jutro rano dwa samoloty specjalne Boeing-737 z wojskową załogą rozpoczną misję ewakuacyjną. Do ewakuacji MSZ zgłosił w pierwszej kolejności ponad 100 osób, które potrzebują wsparcia medycznego" – napisał w środę na platformie X Kosiniak-Kamysz.

Wróci około 1000 obywateli

Rząd wprost wskazuje Oman jako ważny punkt logistyczny całej operacji. Według informacji przekazanych przez administrację, w ostatniej dobie do Polski wróciło 574 osób z rejonu zagrożonego konfliktem, a na ten moment zaplanowano 6 połączeń z Omanem, co ma umożliwić powrót ok. 1000 obywateli.

W tym samym komunikacie rządowym padła też informacja, że ewakuacja polskich obywateli z Izraela i Jordanii jest na finiszu, ale sytuacja w regionie pozostaje dynamiczna, więc państwo utrzymuje gotowość do dalszych lotów.

Ewakuacja wojskowa to odpowiedź na to, że po eskalacji działań zbrojnych w regionie przewoźnicy ograniczają połączenia, a decyzje o lotach potrafią zmieniać się z godziny na godzinę. Rząd i wojsko przechodzą na tryb "operacji korytarzowej": szukają bezpiecznych okien w przestrzeni powietrznej i budują trasę przez miejsca, gdzie da się lądować i zatankować, a potem zebrać pasażerów do powrotu do Polski.

