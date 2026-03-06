Noc pełna syren w Izraelu i eksplozji w Iranie.
Noc pełna syren w Izraelu i eksplozji w Iranie. Fot. Vadim Litovchenko / Shutterstock

Późnym wieczorem w Tel Awiwie i okolicach rozległy się głośne syreny, a nad miastem słychać było eksplozje. Lokalni obserwatorzy informowali, że "pocisk rakietowy przełamał izraelską obronę". Kilka godzin później Izrael ogłosił rozpoczęcie kolejnej fali uderzeń na cele w Teheranie.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Według izraelskich komunikatów w tym konkretnym ataku użyto niewielkiej liczby rakiet, ale sytuacja i tak była odczuwalna w Tel Awiwie oraz w okolicznych miejscowościach. Wstępne doniesienia lokalnych mediów wskazywały, że jedna z rakiet zdołała przebić się przez system obrony powietrznej oparty na tzw. Żelaznej Kopule. Na moment publikacji nie pojawiały się jednak potwierdzone informacje o ofiarach śmiertelnych lub rannych w samym Tel Awiwie, choć służby pracowały przy zgłoszeniach po nocnym alarmie.

Izrael ogłasza nową falę uderzeń w Teheranie

Kilka godzin po nocnych alarmach w Izraelu armia izraelska poinformowała, że rozpoczęła szeroką, zakrojoną na dużą skalę falę ataków na cele w Teheranie. W komunikatach padało sformułowanie o uderzeniach w infrastrukturę irańskiego reżimu w stolicy, a irańskie media państwowe równolegle donosiły o eksplozjach słyszanych w różnych częściach miasta.

Zobacz także

logo
Nie tylko ZEA i Arabia Saudyjska. MSZ ostrzega przed podróżą do kolejnych krajów
logo
Wojna na Bliskim Wschodzie krzyżuje plany urlopowe. Ale może dostaniesz zwrot
logo
Rosja ws. Iranu wreszcie zabrała głos. Ajatollahowie pewnie woleli już milczenie
logo
Dostawy paliwa niezagrożone. Jednak ciosu w portfele w Polsce nie unikniemy

W przekazie strony izraelskiej ważne jest to, że nie mówi on wyłącznie o pojedynczych nalotach, ale o kontynuacji operacji, która ma systematycznie odcinać Iran od możliwości obrony i odpowiedzi. Według szefa Sztabu Generalnego IDF gen. Ejala Zamira Izrael miał zniszczyć aż 80 proc. irańskich systemów obrony przeciwlotniczej i 60 proc. wyrzutni rakiet balistycznych, a w powietrzu osiągnął "niemal całkowitą przewagę".

Te liczby są elementem wojennej komunikacji i nie mają na razie niezależnego, pełnego potwierdzenia w publicznie dostępnych danych. Pokazują jednak, jak Izrael opisuje tempo i cele swoich działań oraz dlaczego zapowiada, że kolejnych ruchów wobec Iranu nie wyklucza.

Eskalacja trwa od 28 lutego

To, co widzieliśmy dziś w nocy nad Tel Awiwem i nad ranem w Teheranie, jest kolejnym rozdziałem eskalacji, która rozpoczęła się 28 lutego od amerykańsko-izraelskich uderzeń na Iran. Od tamtego momentu Iran odpowiada kolejnymi salwami w kierunku Izraela oraz atakami na cele w regionie, a Izrael komunikuje następne fale operacji i zapowiada dalsze ruchy.

Nocne doniesienia z rejonu Tel Awiwu oraz poranne komunikaty o atakach w Teheranie pokazują, że konflikt wszedł w fazę, w której wydarzenia z jednej strony bardzo szybko przekładają się na decyzje i działania drugiej. Dla cywilów oznacza to powtarzające się alarmy, przerwy w funkcjonowaniu infrastruktury i rosnące ryzyko kolejnych uderzeń w obszarach miejskich.