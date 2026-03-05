Cysterna oczekuje w na załadunek w rafinerii paliw
Polska nie jest uzależniona od dostaw ropy z Iranu. Problem jest jednak globalny. Fot. Miguel Perfectti / Shutterstock

Ceny paliw na naszej przydrożnej stacji mogą pójść do góry. Jednak powód jest nieco bardziej skomplikowany i nie dotyczy bezpośrednio aktualnej sytuacji geopolitycznej.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Panika paliwowa może doprowadzić do scenariusza rodem z kryzysu toaletowego na starcie pandemii. Analitycy uspokajają, Donald Tusk zapewnia, że nie ma powodów do obaw, a twarde dane mówią jasno – nie jest źle, ale musimy uważać. Irańska ropa nie jest potrzebna ani Polsce, ani Unii Europejskiej. Tym razem na szczęście nie wszystko kręci się wokół nas. Ropa z Cieśniny Ormuz, w tym z Iranu, trafia głównie do państw azjatyckich.

Import ropy naftowej do Unii Europejskiej, według danych Eurostatu z trzeciego kwartału 2025 roku, opiera się przede wszystkim na Norwegii (14,6 proc.), Stanach Zjednoczonych (14,5 proc. ) i Kazachstanie (12,2 proc.). Na kolejnym miejscu znajduje się Libia (8,9 proc.), a dopiero za nią Arabia Saudyjska (6,8 proc.), czyli kraj oddzielony od Iranu Zatoką Perską, którego duża część ruchu handlowego opiera się na Cieśninie Ormuz.

Ale nawet w przypadku Arabii Saudyjskiej sytuacja nie jest tak oczywista. Część ropy transportowana jest w kierunku Morza Czerwonego, do regionów niezagrożonych działaniami militarnymi, takich jak miasto Yanbu.

Guma jest z ropy, ropa nie jest z gumy

Głównym czynnikiem ryzyka jest więc ogólne ograniczenie ilości surowca na rynku. Naturalnie – skoro transport i produkcja są utrudnione, cena powinna wzrosnąć. Problem polega na tym, że te „domyślne” mechanizmy rynkowe mogą nie mieć zastosowania w tej sytuacji. OPEC+, wydobywające około połowy ropy dostępnej na rynku, już zapowiedziało zwiększenie wydobycia ropy naftowej o taki wolumen, który pozwoli na zaspokojenie globalnych potrzeb.

Zobacz także

logo
Atak na Iran to ryzykowna gra Trumpa. W USA boją się koszmarnego scenariusza
logo
Dimona na pustyni Negew – zapamiętaj tę nazwę. Iran może uderzyć w atomowe serce Izraela
logo
Pentagon przeciwny atomowi dla Polski. Nawrocki nie będzie zadowolony
logo
Dwa czarne scenariusze dla Bliskiego Wschodu. Największym wygranym może być Putin
logo
Iran zaprzecza atakowi na Turcję. NATO potępia, ale ostrożnie ważny słowa
logo
NATO musiało działać. Zestrzelono rakietę, która leciała w stronę Turcji

Samo działanie OPEC+ może odbić się na obniżeniu wartości surowca w perspektywie kolejnych miesięcy. Irańska ropa raczej nie zniknie z rynku, bo po prostu Iranowi się to nie opłaca. Jest to flagowe źródło zysków, które finansuje sektor militarny. Co więcej, sam Iran również ma możliwość handlu ropą z pominięciem Cieśniny Ormuz. Istnieje terminal z bazą wojskową w irańskim mieście Dżask, które znajduje się nad Zatoką Omańską.

Jako Polacy jesteśmy więc w bezpiecznej sytuacji, a podwyżki cen są efektem paniki bardziej niż realnego zagrożenia wyczerpaniem się surowca.