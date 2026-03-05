Eskalacja zbrojnego konfliktu na Bliskim Wschodzie zmusza tysiące Polaków do nagłej zmiany wakacyjnych planów. Odwołane loty i anulowane wycieczki to jednak nie tylko stres związany ze stratą urlopu, ale przede wszystkim obawa o wpłacone oszczędności. Z pomocą przychodzi państwowy mechanizm ochronny. Turystyczny Fundusz Pomocowy został właśnie oficjalnie uruchomiony, aby zagwarantować klientom biur podróży szybki i pewny zwrot kosztów.
Gdy w miejscu docelowym wycieczki wybucha wojna, ruch turystyczny zamiera niemal z dnia na dzień. W obliczu napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie polskie biura podróży masowo odwołują wyjazdy w ten region. Klienci mają w takiej sytuacji pełne prawo obawiać się o swoje pieniądze, zwłaszcza że mowa nierzadko o kwotach rzędu kilkunastu tysięcy złotych za rodzinny wyjazd.
Prawo stoi jednak po stronie konsumenta. Zgodnie z ustawą, jeśli wycieczka nie może się odbyć z powodu "nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności", turysta ma prawo do zwrotu 100 procent wpłaconych środków. Co istotne – mówimy tu o realnych pieniądzach, a nie potrąceniach czy obowiązkowych voucherach do wykorzystania w przyszłości.
Gdy biuro podróży nie ma z czego oddać
Problem pojawia się w momencie, gdy organizator wyjazdu ma na zwrot ustawowe 14 dni, a jego konta firmowe nie dysponują odpowiednimi środkami. Pieniądze klientów zostały już często przelane do zagranicznych hoteli czy linii lotniczych, skąd nie da się ich odzyskać w tak krótkim czasie. Właśnie po to, aby zapobiec zatorom finansowym i upadłościom firm, do gry wkracza Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP).
TFP to specjalna rezerwa, z której państwo może pokryć roszczenia klientów w kryzysowych sytuacjach. Jeśli biuro podróży odwołuje wyjazd z powodu konfliktu zbrojnego, ale nie jest w stanie w ciągu dwóch tygodni oddać pieniędzy, może legalnie skorzystać ze środków tego funduszu.
Kto i na jakich warunkach załapie się na zwrot z TFP?
Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że państwowa kroplówka nie obejmuje każdego, kto zrezygnował z wyjazdu. Ministerstwo i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), który obsługuje TFP, postawiły twarde granice czasowe i geograficzne.
Aby w ogóle móc ubiegać się o zwrot z Turystycznego Funduszu Pomocowego, twoja niedoszła wycieczka musi spełniać łącznie kilka kluczowych warunków:
Procedura odzyskiwania pieniędzy krok po kroku
Jeśli "łapiesz się" na powyższe kryteria i organizator poinformował cię o braku płynności finansowej, odzyskanie wpłaconej kwoty wymaga dopełnienia prostych formalności. Aby UFG uruchomiło przelew, konieczne jest obustronne potwierdzenie anulacji:
Co najważniejsze, z punktu widzenia turysty sprawa w tym momencie jest całkowicie zamknięta. To organizator wycieczki będzie musiał w przyszłości zwrócić wypłacone środki do państwowej puli.
Dla osób, których wyjazdy na Bliski Wschód przepadły w zderzeniu z wojną, włączenie TFP to ostateczna gwarancja finansowego bezpieczeństwa. Jedyne, co należy teraz zrobić, to upewnić się co do terminów, skontaktować z biurem podróży i pilnować statusu swojego wniosku na platformie UFG.