Eskalacja zbrojnego konfliktu na Bliskim Wschodzie zmusza tysiące Polaków do nagłej zmiany wakacyjnych planów. Odwołane loty i anulowane wycieczki to jednak nie tylko stres związany ze stratą urlopu, ale przede wszystkim obawa o wpłacone oszczędności. Z pomocą przychodzi państwowy mechanizm ochronny. Turystyczny Fundusz Pomocowy został właśnie oficjalnie uruchomiony, aby zagwarantować klientom biur podróży szybki i pewny zwrot kosztów.

Gdy w miejscu docelowym wycieczki wybucha wojna, ruch turystyczny zamiera niemal z dnia na dzień. W obliczu napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie polskie biura podróży masowo odwołują wyjazdy w ten region. Klienci mają w takiej sytuacji pełne prawo obawiać się o swoje pieniądze, zwłaszcza że mowa nierzadko o kwotach rzędu kilkunastu tysięcy złotych za rodzinny wyjazd.

Prawo stoi jednak po stronie konsumenta. Zgodnie z ustawą, jeśli wycieczka nie może się odbyć z powodu "nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności", turysta ma prawo do zwrotu 100 procent wpłaconych środków. Co istotne – mówimy tu o realnych pieniądzach, a nie potrąceniach czy obowiązkowych voucherach do wykorzystania w przyszłości.

Gdy biuro podróży nie ma z czego oddać

Problem pojawia się w momencie, gdy organizator wyjazdu ma na zwrot ustawowe 14 dni, a jego konta firmowe nie dysponują odpowiednimi środkami. Pieniądze klientów zostały już często przelane do zagranicznych hoteli czy linii lotniczych, skąd nie da się ich odzyskać w tak krótkim czasie. Właśnie po to, aby zapobiec zatorom finansowym i upadłościom firm, do gry wkracza Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP).

TFP to specjalna rezerwa, z której państwo może pokryć roszczenia klientów w kryzysowych sytuacjach. Jeśli biuro podróży odwołuje wyjazd z powodu konfliktu zbrojnego, ale nie jest w stanie w ciągu dwóch tygodni oddać pieniędzy, może legalnie skorzystać ze środków tego funduszu.

Kto i na jakich warunkach załapie się na zwrot z TFP?

Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że państwowa kroplówka nie obejmuje każdego, kto zrezygnował z wyjazdu. Ministerstwo i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), który obsługuje TFP, postawiły twarde granice czasowe i geograficzne.

Aby w ogóle móc ubiegać się o zwrot z Turystycznego Funduszu Pomocowego, twoja niedoszła wycieczka musi spełniać łącznie kilka kluczowych warunków:

Kryterium czasu : wyjazd musiał być zaplanowany (miał się rozpocząć) w wąskim oknie czasowym – między 28 lutego 2026 r. a 27 marca 2026 r. Kryterium miejsca : ochroną objęto anulowane wyjazdy do 11 państw regionu konfliktu ( Arabia Saudyjska, Bahrajn, Iran, Izrael, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, Palestyna oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie ) Kryterium formy: przepisy dotyczą wyłącznie tzw. "imprez turystycznych" organizowanych przez biura podróży. Jeśli zaplanowałeś wakacje na własną rękę (osobno kupiłeś loty, osobno opłaciłeś nocleg przez portal rezerwacyjny), TFP ci nie pomoże – w takiej sytuacji musisz dochodzić praw bezpośrednio u linii lotniczych i właścicieli hoteli

Procedura odzyskiwania pieniędzy krok po kroku

Jeśli "łapiesz się" na powyższe kryteria i organizator poinformował cię o braku płynności finansowej, odzyskanie wpłaconej kwoty wymaga dopełnienia prostych formalności. Aby UFG uruchomiło przelew, konieczne jest obustronne potwierdzenie anulacji:

Krok biura podróży : organizator składa do UFG oficjalny wniosek o wypłatę środków dla swoich klientów z powodu odwołania wycieczki Krok turysty : poszkodowany klient również musi wypełnić odpowiedni formularz. Robi to całkowicie online, za pośrednictwem specjalnego portalu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (wnioski można składać już od 5 marca) Weryfikacja i wypłata : system weryfikuje oba zgłoszenia. Gdy dane przekazane przez organizatora i klienta się pokryją, UFG ma 30 dni na sprawdzenie dokumentów, po czym bezpośrednio przelewa pieniądze na konto prywatne podróżnego (standardowo w terminie do 14 dni od pozytywnej weryfikacji)

Co najważniejsze, z punktu widzenia turysty sprawa w tym momencie jest całkowicie zamknięta. To organizator wycieczki będzie musiał w przyszłości zwrócić wypłacone środki do państwowej puli.