Prezenty na Dzień Kobiet w Dino. Przecenili luksusowe bombonierki

Dino przygotowało masę słodkich promocji na zbliżający się Dzień Kobiet. Wśród nich jedna oferta szczególnie rzuca się w oczy. Luksusowe czekoladki możemy kupić w promocji 1+1 gratis. Co jeszcze jest tańsze?

Bombonierki na 8 marca to może i nieco oklepany prezent, ale z drugiej strony stanowią absolutny pewniak. Kto bowiem nie lubi czekolady? W sklepach możemy przebierać w przecenach słodyczy znanych marek. Niedawno pisaliśmy o promocji na Rafaello i Ferrero w Biedronce. Teraz jest świetna okazja na czekoladki od szwajcarskiej firmy Lindt.

Promocje w Dino na Dzień kobiet. Lindt Lindor 1+1 gratis

Zasady promocji nie są skomplikowane. Przy zakupie dwóch pudełek (można mieszać różne smaki) o pojemności 200 gramów płacimy w zasadzie tylko za jedno. Regularna cena tych pralin sięga blisko 35 złotych, więc do najtańszych nie należą.

Fot. Dino

Zatem jeśli skorzystamy z okazji w Dino, to średnio za opakowanie wyjdzie 17,49 zł. Można obdarować dwie kobiety lub jedno pudełko... zostawić dla siebie. Bez okazji trochę szkoda wydawać tyle pieniędzy, a zapewniam, że to jedne z najlepszych czekoladek dostępnych w polskich sklepach.

Prezenty na Dzień Kobiet w Dino. Co jeszcze jest tańsze?

W nowej gazetce Dino jest też sporo promocji na inne kultowe słodycze, w tym takie klasyki jak Merci czy Toffifee. Co można kupić taniej?

Merci 400 g – przecena z regularnych 37,49 zł na 29,95 zł Ferrero Rocher 100 g – obniżka z 15,99 zł na 12,75 zł Toffifee 125 g – przy zakupie dwóch opakowań cena za pojedyncze spada do 7,69 zł Królewskie Mleczko waniliowe Wawel 300 g – 13,99 zł zamiast bazowych 16,99 zł Bombonierka Śliwka Nałęczowska Solidarność 250 g – 16,39 zł, co daje sporą oszczędność względem 21,99 zł Bombonierka Dla Ciebie Millano 200 g – przecena do 9,79 zł Bombonierka Baryłki Wedla 200 g – 19,35 zł, czyli ok. 4 zł taniej niż regularnie Czekolada Wedel w tabliczkach 80 do 100 g – w wielosztukach, biorąc cztery sztuki, płacisz równe 4,75 zł za każdą Czekoladowe serduszka Lindor 50 g – 2+1 gratis, co ostatecznie przekłada się na 10,66 zł za sztukę przy wzięciu trzech Lizak czekoladowy w kształcie serca – 0,24 zł po obniżce z 0,39 zł

