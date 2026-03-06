Dino przygotowało masę słodkich promocji na zbliżający się Dzień Kobiet. Wśród nich jedna oferta szczególnie rzuca się w oczy. Luksusowe czekoladki możemy kupić w promocji 1+1 gratis. Co jeszcze jest tańsze?
Bombonierki na 8 marca to może i nieco oklepany prezent, ale z drugiej strony stanowią absolutny pewniak. Kto bowiem nie lubi czekolady? W sklepach możemy przebierać w przecenach słodyczy znanych marek. Niedawno pisaliśmy o promocji na Rafaello i Ferrero w Biedronce. Teraz jest świetna okazja na czekoladki od szwajcarskiej firmy Lindt.
Promocje w Dino na Dzień kobiet. Lindt Lindor 1+1 gratis
Zasady promocji nie są skomplikowane. Przy zakupie dwóch pudełek (można mieszać różne smaki) o pojemności 200 gramów płacimy w zasadzie tylko za jedno. Regularna cena tych pralin sięga blisko 35 złotych, więc do najtańszych nie należą.
Zatem jeśli skorzystamy z okazji w Dino, to średnio za opakowanie wyjdzie 17,49 zł. Można obdarować dwie kobiety lub jedno pudełko... zostawić dla siebie. Bez okazji trochę szkoda wydawać tyle pieniędzy, a zapewniam, że to jedne z najlepszych czekoladek dostępnych w polskich sklepach.
Prezenty na Dzień Kobiet w Dino. Co jeszcze jest tańsze?
W nowej gazetce Dino jest też sporo promocji na inne kultowe słodycze, w tym takie klasyki jak Merci czy Toffifee. Co można kupić taniej?
Większość promocji potrwa do wtorku, 10 marca, czyli do Dnia Mężczyzny lub do wyczerpania zapasów. Jak łatwo policzyć, Dzień Kobiet wypada w niehandlową niedzielę, więc lepiej nie zostawiać zakupu prezentów na ostatnią chwilę.