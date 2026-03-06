Dzień Mężczyzn przypada 10 marca... i nie tylko. Skąd takie zamieszanie wokół święta? Fot. Simon de Vries / Unsplash

8 marca obchodzimy Dzień Kobiet i wszyscy to wiemy. Zdania na temat daty Dnia Mężczyzn są jednak mocno podzielone i stąd pewnie wynika tak wiele nieporozumień. Najbliższa okazja do świętowania i złożenia życzeń wypada już 10 marca.

W niedzielę będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Kobiet. Od 1910 r, czyli od ponad 100 lat, ma jedną, powszechną datę. Święto ustanowiła Socjalistyczna Partia Ameryki po nowojorskich strajkach. Od 1975 roku ONZ oficjalnie uznaje ten dzień za ważny moment docenienia kobiecych zasług "bez względu na podziały narodowościowe, etniczne, językowe, kulturowe, gospodarcze czy polityczne".

Dzień Mężczyzny 10 marca. Skąd się wzięło święto akurat tego dnia?

Sprawa ze świętem dedykowanym panom jest skomplikowana. Jedną z dat Dnia Mężczyzny jest 10 marca (w 2026 r. to wtorek). Wtedy w Kościele katolickim oraz ewangelickim w Polsce przypada wspomnienie liturgiczne czterdziestu męczenników z Sebasty. Kim oni właściwie byli?

Mowa o rzymskich żołnierzach z elitarnego legionu "Piorunującego". Ci kapadoccy chrześcijanie żyli w czasach rządów Konstantyna i Licyniusza. Gdy ten drugi szykował się do otwartej wojny, zażądał od wojskowych szybkiego złożenia ofiary pogańskim bóstwom.

Część legionistów odmówiła. Zostali za to okrutnie ukarani: rozebrani do naga i wystawieni na siarczysty mróz. Po zamarznięciu ich ciała ostatecznie spalono w okolicach miasta Sebasta.

Zamieszanie wokół męskiego święta

To niejedyny raz, kiedy można wręczyć wyjątkowy prezent mężczyźnie lub nastolatkowi W artykułach w polskich mediach pojawiających się na przestrzeni ostatnich lat możemy przeczytać o wielu różnych datach. Do tego to stosunkowo nowe święta w porównaniu z ponad stuletnim Dniem Kobiet.

10 marca - Dzień Mężczyzn w Polsce 30 września - Dzień Chłopaka 3 listopada - znów Dzień Mężczyzn w Polsce 19 listopada - Międzynarodowy Dzień Mężczyzn na świecie

Skąd ten 3 listopada? "W Polsce jest ono popularyzowane przez Stowarzyszenie Kobiet 'Konsola' zarejestrowane w październiku 1999 roku w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Celem stowarzyszenia jest przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy wobec kobiet, w tym kobiet homo i biseksualnych. To właśnie ono jest wydawcą Pocztówkowego Kalendarza Praw Człowieka ze świętem mężczyzn w dniu 3 listopada" – czytamy na stronie opoczno-top.pl.

Data zbiega się w czasie z Międzynarodowym Dniem Mężczyzn obchodzonym na świecie przede wszystkim 19 listopada. Ustanowiono go w 1999 roku w Trynidadzie i Tobago przy wsparciu ONZ i ma symbolizować równowagę płci.

Obchodzi się go m.in. w USA i kilku krajach w Europie. Podobne święto obchodzone jest 23 lutego (m.in. w Rosji, Białorusi i Ukrainie), 15 lipca w Brazylii oraz 9 września w Norwegii. Stąd też bierze się tyle zamieszania w internecie.

Kiedy obchodzimy z kolei Dzień Chłopaka?

Jednak to... Dzień Chłopaka uważa się w Polsce za odpowiednik Dnia Kobiet i to właśnie wtedy panie (przede wszystkim młode dziewczęta) składają z tej okazji życzenia oraz wręczają prezenty rówieśnikom odmiennej płci. I znów: co kraj, to obyczaj.

Podobna tradycja praktykowana jest w innych krajach, choć przypada w różnych terminach, m.in. 5 kwietnia w Wielkiej Brytanii i Irlandii, 15 lipca w Brazylii, 7 października w Norwegii, a także 25 listopada w Kanadzie.

Mało osób zdaje sobie sprawę, że 11 października jest z kolei Międzynarodowy Dzień Dziewczynek. Ustanowiło go w 2011 roku ONZ i ma na celu przybliżenie społeczeństwu wyzwań, przed jakimi stoją dziewczynki na całym świecie. I jakoś z tego nie robi afery.

Brak życzeń wywołuje oburzenie. Tusk tak to skwitował

Panowie co roku mają pretensje do pań, że choć 8 marca jest obchodzony hucznie, to potem na 10 marca nikt o nich nie pamięta. W zeszłym roku Donald Tusk bezlitośnie zgasił narzekających polityków. Zręcznie użył kalendarzowych zawirowań, by zagrać na nosie opozycji.

"Widzę popłakujących polityków opozycji, że życzeń od pań dzisiaj nie dostali. Przypominam więc, że Dzień Chłopca obchodzimy 30 września. 10 marca obchodzimy Dzień Mężczyzny" – napisał w sieci premier.