Biedronka właśnie wypuściła nową gazetkę promocyjną, a w niej sporo świetnych prezentów na Dzień Kobiet. Jedną z nieśmiertelnych i "obowiązkowych" słodkości można teraz zdobyć o wiele taniej niż zwykle. Trzeba się spieszyć, bo zapasy z pewnością znikną szybciej niż trwa sama okazja.
Dzień Kobiet przypada w tym roku w niedzielę niehandlową. Zakupy więc trzeba zaplanować z wyprzedzeniem. Panowie, którzy nie chcą zostać z pustymi rękami 8 marca, powinni rozejrzeć się w dyskontach. Już teraz można złapać świetne okazje.
Prezenty na Dzień Kobiet w Biedronce. Promocja na kultowe bombonierki
Tylko dziś i jutro (2–3 marca) klienci mogą skorzystać z promocji słodycze marek Raffaello lub Ferrero. Drugie opakowanie otrzymamy za symboliczną złotówkę. To doskonała okazja, by zaoszczędzić i obdarować bliskie nam kobiety.
Średnia paczka Raffaello regularnie kosztuje 15–20 zł. Limit to 4 opakowanie za 1 zł dziennie na kartę Moja Biedronka. Można więc jeszcze przyjść jutro... o ile coś zostanie. Są jednak okazje na inne słodkie prezenty w Biedronce:
Nowa oferta to nie tylko prezenty, ale też tańsze codzienne zakupy, które przydadzą się w każdym domu. Wybraliśmy najciekawsze propozycje, które nie nadszarpią domowego budżetu.
Warto pamiętać, że najgorętsze okazje, jak masło za mniej niż dwa złote, są dostępne tylko przez jeden dzień, więc wizyta w sklepie zaraz po pracy może być koniecznością. Sporo promocji będzie jednak obowiązywać do soboty, 7 marca.