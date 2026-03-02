2 marca ruszyła świetna w Biedronce. Idealny prezent na Dzień Kobiet Fot. Magda Wygralak / Shutterstock

Biedronka właśnie wypuściła nową gazetkę promocyjną, a w niej sporo świetnych prezentów na Dzień Kobiet. Jedną z nieśmiertelnych i "obowiązkowych" słodkości można teraz zdobyć o wiele taniej niż zwykle. Trzeba się spieszyć, bo zapasy z pewnością znikną szybciej niż trwa sama okazja.

Dzień Kobiet przypada w tym roku w niedzielę niehandlową. Zakupy więc trzeba zaplanować z wyprzedzeniem. Panowie, którzy nie chcą zostać z pustymi rękami 8 marca, powinni rozejrzeć się w dyskontach. Już teraz można złapać świetne okazje.

Prezenty na Dzień Kobiet w Biedronce. Promocja na kultowe bombonierki

Tylko dziś i jutro (2–3 marca) klienci mogą skorzystać z promocji słodycze marek Raffaello lub Ferrero. Drugie opakowanie otrzymamy za symboliczną złotówkę. To doskonała okazja, by zaoszczędzić i obdarować bliskie nam kobiety.

Fot. Biedronka

Średnia paczka Raffaello regularnie kosztuje 15–20 zł. Limit to 4 opakowanie za 1 zł dziennie na kartę Moja Biedronka. Można więc jeszcze przyjść jutro... o ile coś zostanie. Są jednak okazje na inne słodkie prezenty w Biedronce:

Praliny Merci Finest Selection przy zakupie 2 sztuk – 13,99 zł za opakowanie (2–7.03) Czekolady Magnetic w promocji 2+1 gratis (tylko 2–3.03) Bombonierka Toffifee przy zakupie 2 sztuk – 9,99 zł za sztukę (2–4.03)

Gazetka Biedronki i 10 największych hitów

Nowa oferta to nie tylko prezenty, ale też tańsze codzienne zakupy, które przydadzą się w każdym domu. Wybraliśmy najciekawsze propozycje, które nie nadszarpią domowego budżetu.

Kawa ziarnista Cafe d’Or Oro 1 kg – 79,99 zł z gwarantowanym zwrotem 40 zł na kartę MB (2–7.03) Masło Ekstra Mleczna Dolina 200 g – 1,99 zł przy zakupie 3 sztuk z kartą MB (tylko 2.03) Mleko UHT 3,2 proc. Twój Kubek – 1,49 zł przy zakupie 6 sztuk z kartą MB (2–4.03) Ser żółty Gouda Światowid w plastrach 1 kg – 15,99 zł z kartą MB (2–7.03) Świeża ćwiartka z kurczaka Kraina Mięs – 4,99 zł za kg z aplikacją (2–4.03) Wszystkie parówki Kraina Wędlin – drugi produkt 70 proc. taniej z kartą MB (2–7.03) Cukier biały (różne marki) – 1,99 zł za kg z kartą MB (2–7.03) Olej rzepakowy Wyborny 1 l – 3,99 zł przy zakupie 2 sztuk (2–7.03) Jabłka polskie czerwone na wagę – 2,49 zł za kg z kartą MB (2–4.03) Wszystkie soki i nektary Riviva – promocja 2+1 gratis z kartą MB (2–7.03)

