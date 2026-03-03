Pepco na Wielkanoc ma dekoracje, które ucieszą każdego. Shutterstock.com/DCODE MEDIA

Wielkanoc za kilka tygodni, ale Pepco już wprowadziło świąteczne akcesoria. W ofercie sieci sklepów znajdziemy sezonowe dekoracje, które zachwycają klientów. Dodatkowo w nowej gazetce Pepco znajdziemy wszystkie elementy niezbędne do stworzenia stroika. Za każdy z nich zapłacimy tylko kilka złotych.

Sieć sklepów Pepco ma w asortymencie setki rozmaitych artykułów: zarówno tych niezbędnych w każdym domu, jak i dekoracyjnych. Część z nich to elementy sezonowych kolekcji, pozostałe dostępne są w stałej ofercie. Na sklepowych półkach w Pepco regularnie wprowadza się mniejsze lub większe zmiany, a tuż przed nadejściem wiosny sieć myśli już o Wielkanocy. Do świąt jeszcze ponad miesiąc, ale w sklepach znajdziecie już wszystkie elementy wielkanocnych stroików. Są też zastawy i ozdoby wielkanocne, którymi zachwycają się internauci. Jeśli chcecie załapać się na któreś z nich, polecamy się pospieszyć.

Stroik z Pepco na Wielkanoc. Dekoracje kupisz za grosze

Wielkanoc w 2026 roku wypada 5 kwietnia. Zostało do niej jeszcze kilka tygodni, ale dla sklepów to już czas wzmożonego konkurowania o uwagę klientów. W tym roku Pepco zaszalało z ofertą. W sklepach dostępne są już sezonowe produkty, w tym elementy zastawy, ale także – a może przede wszystkim – ozdoby umożliwiające wykonanie własnych stroików.

Przygotowywanie ozdób DIY może być odprężające, a dodatkowo pozwala na uzyskanie dokładnie takiego efektu, na jaki liczymy. Można to zrobić, korzystając z dostępnych w Pepco produktów. W ofercie sieci jest biały koszyk wielkanocny z plecionki za 25 zł. Wyściełany przedmiot może przydać się na święconkę, ale można tez przygotować w nim stroik. Można też przygotować wieniec, korzystając z dostępnego w sklepach koła rattanowego za 10 zł.

Wśród dekoracji do stroika na Wielkanoc w Pepco należy wymienić m.in. papierową rafię za 4 zł, zestaw piórek za 4 zł, bukiet bazi za 4 zł oraz sztuczne kwiatki w pastelowych kolorach w cenie 4 zł za 20 sztuk.

Wystarczy poszperać na sklepowych półkach, by zorientować się, że do dekoracji DIY na Wielkanoc można użyć dostępnych w Pepco dodatków, jak choćby 42-centymetrowej gałązki wielkanocnej za 6 zł. Naszą uwagę skradła zawieszka ptak (cena: 10 zł), choć przyznamy, że wielkanocny skrzat oraz królik w formie zawieszek (kolejno 5 zł i 6 zł za sztukę) również są urocze.

Pepco.pl

Przygotowanie efektownego stroika z Pepco wymagać będzie zatem jednej wizyty w sklepie, kupienia zestawu wybranych produktów (na koniec można będzie uzupełnić ewentualne luki gotowymi większymi kompozycjami, świecą albo zielenią) i kilku chwil pracy. W sieci można znaleźć masę inspiracji, które ułatwią tworzenie wyjątkowych wielkanocnych dekoracji.

Wielkanocne produkty w ofercie Pepco

Jak najlepiej stwierdzić, że Pepco trafiło w aktualne trendy? Wystarczy udać się do sklepu i zobaczyć, że produkty szybko znikają z półek. Tak właśnie dzieje się w placówce, którą odwiedziłam ostatnio – urocze talerze z kamionki (27 cm średnicy za 15 zł oraz 21 cm średnicy za 12 zł) wyprzedają się na pniu, a razem z nimi hitem stały się wielkanocne kubki z nadrukiem w cenie 10 złotych za sztukę. Nie bez znaczenia jest zapewne uroczy wizerunek królika w otoczeniu wiosennych kwiatów.

Zaobserwowałam, że dużym zainteresowaniem cieszą się także poduszki w kształcie królika – ich cena to 35 złotych za sztukę. W dwóch sklepach Pepco, które odwiedziłam, były już wyprzedane. Klienci wykupują też wiosenne świece w szkle (gruszkowa za 20 zł to doskonały wybór dla miłośników słodkich zapachów) i podstawki pod łyżkę w kształcie tulipana (12 zł za sztukę).