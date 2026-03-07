Magdalena Majtyka nie żyje. Są nowe ustalenia dotyczące okoliczności znalezienia jej ciała Fot. instagram.com/majtykamagda

W piątek 6 marca policja we Wrocławiu podała bardzo smutne informacje. Puszkowania aktorki Magdaleny Majtyki zostały zakończone. Jej ciało znaleziono w lesie. Teraz sprawą zajmuje się prokuratura, która bada różne okoliczności tego tragicznego zdarzenia i nie wyklucza żadnego scenariusza.

Wrocławska aktorka Magdalena Majtyka zaginęła w środę 4 marca. Po raz ostatni widziano ją na południu miasta. Od tamtej pory wszelki ślad po niej zaginął. Przełom nastąpił w piątek 6 marca, kiedy to w lesie na terenie Biskupic Oławskich (woj. dolnośląskie) strażacy znaleźli jej zwłoki. Okoliczności śmierci aktorki budzą wątpliwości.

Magdalena Majtyka nie żyje. Prokuratura bada różne okoliczności

O zakończeniu poszukiwań aktorki poinformowała wrocławska policja w specjalnym oświadczeniu. Natomiast o kulisach odnalezienia jej zwłok przez strażaków poinformował TVN24. Do zbadania okoliczności śmierci aktorki od razu przystąpiła prokuratura. Wiadomo już, że rozpoczęto śledztwo w tej sprawie.

Jak poinformowano podczas piątkowej konferencji prasowej, prokurator nie wykluczył żadnej możliwości w przypadku śmierci Magdaleny Majtyki. – Prokurator skierował ciało ofiary na sekcję zwłok. Nie wykluczał i nie potwierdzał udziału osób trzecich. To postępowanie jest zakwalifikowane jako śledztwo. Przyczyny i okoliczności śmierci będą wyjaśniane. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Oławie – przekazała asp. szt. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Do nieoficjalnych szczegółów dotyczących śledztwa dotarła "Gazeta Wyborcza". Z przekazanych przez nich informacji wynika, że ciało aktorki znaleziono ok. 200 metrów od jej rozbitego auta. Samochód znajdował się na leśnej drodze, był zamknięty i żeby dostać się do jego środka policjanci musieli wybić szybę. Niedaleko pojazdu znaleziono także kluczyki do auta i wyłączony telefon należący do kobiety.

W sobotę rano prokuratura informowała natomiast, że na razie nic nie wskazuje na to, aby do śmierci Magdaleny Majtyki przyczyniły się osoby trzecie. Jednak ostateczne potwierdzenie dadzą wyniki sekcji zwłok.

Teatr związany z Magdaleną Majtyką odwołał weekendowe spektakle

Informacja o śmierci aktorki to trudna sytuacja dla jej rodziny, a także współpracowników z Teatru Muzycznego Capitol, z którym była związana od wielu lat. Poruszone śmiercią Majtyki władze teatru zdecydowały o odwołaniu najbliższych spektakli.