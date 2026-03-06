Nie żyje Magdalena Majtyka Facebook/Piotr Bartos

Policja poinformowała o tragicznym finale poszukiwań 41-letniej aktorki Magdaleny Majtyki. Kobieta zaginęła we Wrocławiu, a o pomoc w odnalezieniu jej apelował mąż. Niestety, Magdalena Majtyka nie żyje. Krótko wcześniej media informowały o "małym przełomie" w działaniach służb.

W piątek, 6 marca, pojawiła się informacja o zaginięciu aktorki Magdaleny Majtyki. Kobieta była znana m.in. z takich seriali, jak "Na Wspólnej", "Ojciec Mateusz" czy "Pierwsza miłość". Niestety, policja potwierdziła, że poszukiwana 41-latka nie żyje.

Magdalena Majtyka nie żyje

6 marca w godzinach popołudniowych potwierdzono, że znaleziono samochód poszukiwanej Magdaleny Majtyki. Pojazd był rozbity. Krótko później policja powiadomiła o odnalezieniu ciała aktorki.

"Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41-letnia Magdalena Majtyka nie żyje. Ciało kobiety zostało odnalezione w dniu dzisiejszym na terenie Biskupic Oławskich" – czytamy w komunikacie wrocławskiej policji.

Funkcjonariusze poinformowali, że na miejscu trwają czynności z udziałem policjantów i prokuratury. Przekazano również, że uruchomione zostanie śledztwo, którego celem będzie wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.

"Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia" – piszą policjanci.

"Mały przełom" krótko przed odnalezieniem ciała poszukiwanej

Policja poszukiwała Magdaleny Majtyki od czwartku, 5 marca. Krótko przed odnalezieniem ciała aktorki media informowały o "małym przełomie". Anna Nicer z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przekazała "Faktowi", że odnaleziony samochód 41-latki, który odnaleziony został w Biskupicach Oławskich, był "lekko uszkodzony". Wieś, w której doszło do znalezienia zarówno ciała, jak i pojazdu, znajduje się niecałe 50 km od Wrocławia.