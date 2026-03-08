Witalij Miłonow złozył Rosjankom "życzenia" na Dzień Kobiet Fot. Shutterstock // TrueCreatives // montaż: naTemat

Rosyjski polityk ma "wspaniałe" życzenia na Dzień Kobiet. Witalij Miłonow, wierny rycerz Władimira Putina, stwierdził, że najlepszym prezentem dla kobiety jest… ciąża, dlatego 8 marca panowie powinni doprowadzić do zapłodnienia. A jeśli mężczyzna nie planuje ojcostwa, powinien zostać "bohaterem", podpisując kontrakt wojskowy i jadąc na wojnę przeciwko Ukrainie. Przy takich deklaracjach nawet sobotnie słowa Przemysława Czarnka o kobietach brzmią niemal umiarkowanie.

Taką opinię wygłosił 52-letni Witalij Miłonow, deputowany rosyjskiej Dumy i jeden z najbardziej kontrowersyjnych publicznych komentatorów w Rosji, znany m.in. z homofobicznych, seksistowskich i antypolskich poglądów. Jak podaje brytyjski tabloid "Metro", polityk opublikował w mediach społecznościowych nagranie skierowane do rosyjskich mężczyzn z okazji Międzynarodowy Dzień Kobiet. Najlepszy prezent dla ich partnerek (zdaniem Miłonowa oczywiście)? Ciąża.

Życzenia na Dzień Kobiet od Witalija Miłonowa. Rosyjski polityk apeluje do mężczyzn: "Zapłodnij ją"

– Najlepszy prezent, jaki możesz dać swojej kobiecie, to ciąża. Zapłodnij ją. To najbardziej niezapomniany prezent – powiedział w nagraniu Rosjanin.

Obrzydliwa wypowiedź Miłonowa padła w czasie, gdy Kreml próbuje zatrzymać gwałtowny spadek liczby ludności w Rosji. Problem pogłębiają ogromne straty ponoszone przez rosyjską armię podczas wojny Rosji przeciw Ukrainie, w której – według różnych szacunków – zginęły setki tysięcy żołnierzy. Kobiety w Rosji mają więc zachodzić w ciąże, by nadrobić straty w ludności w wojnie, którą rozpętali i prowadzą rosyjscy mężczyźni na szczytach władzy.

Polityk z Rosji dodał, że jeśli mężczyzna nie zamierza "obdarować" partnerki dzieckiem, powinien w inny sposób pokazać swoje oddanie wobec państwa i przywódcy Rosji. – Daj jej zamiast tego kopię swojego kontraktu wojskowego, pokazującą, że poszedłeś bronić ojczyzny – stwierdził Miłonow. – To też doskonały prezent, bo twoja kobieta będzie dumna, że jej mąż czy narzeczony jest prawdziwym bohaterem – dodał.

Miłonow miał też kilka innych "złotych rad" dla mężczyzn z okazji Dnia Kobiet. Stwierdził między innymi, że nie powinni kupować partnerkom narzędzi ani sprzętu wędkarskiego, bo – jak ujął – "to rzeczy dla mężczyzn". Dodał również, że kobiety nie powinny się w tym dniu upijać. – Butelka szampana wystarczy. Żadnych masowych libacji. Poczęcie po alkoholu nie powinno się zdarzyć – mówił.

Przemysław Czarnek o kobietach też kuriozalnie

Nie tylko w Rosji kobiety są "szarmancko" traktowane przez prawicę. W sobotę na konwencji PiS w Krakowie Przemysław Czarnek – namaszczony przez Jarosława Kaczyńskiego na kandydata partii na premiera – również był złotousty w temacie Polek.

Były minister edukacji i nauki nawiązał do kryzysu demograficznego w Polsce, twierdząc, że rząd Donalda Tuska nie potrafi zadbać o kobiety i właśnie to dlatego rodzi się mniej dzieci. – To my kobietę, Matkę Bożą uczyniliśmy Królową Polski. Wiemy, jak dbać o kobiety – stwierdził.