Audi A8
Audi A8 znika z konfiguratorem w Niemczech. Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

To koniec pewnej epoki. Jeśli marzyło wam się nowe, pachnące salonem Audi A8, to mam dla was złą wiadomość. Flagowa limuzyna z Ingolstadt, która przez dekady była synonimem luksusu, dyskrecji i technologii, właśnie zaczęła znikać z oferty. I to nie byle gdzie, bo na swoim podwórku.

Zawsze wydawało się, że Audi A8 jest nieśmiertelne. To auto, którym jeździli prezesi, ministrowie i każdy, kto chciał pokazać status, ale bez krzykliwości Mercedesa klasy S czy kontrowersyjnego designu nowej serii 7 od BMW. Niestety, rzeczywistość rynkowa bywa brutalna.

Jak dowiedział się serwis Motor1, Audi po cichu przestało przyjmować zamówienia na swój flagowy model w Niemczech. Zamówienia na Audi A8 zostały wstrzymane w połowie lutego. Kto nie zdążył kliknąć zamów przed 18 lutego, ten musi obejść się smakiem, a przynajmniej jeśli mowa o aucie konfigurowanym pod siebie, a nie o tym, co zostało na placach u dealerów.

Dla fanów marki to szok, bo choć model D5 (obecna generacja) ma już swoje lata, to wciąż był uznawany za jedną z najwygodniejszych "salonek" na świecie. Jak informują źródła portalu to "kwestia czasu, a nie tego, czy w ogóle", zanim produkcja zostanie całkowicie wygaszona na wszystkich rynkach.

Dlaczego Audi A8 przegrało walkę o klienta?

Sprawa jest złożona. Audi A8 generacji D5 zadebiutowało w 2017 roku. Lifting z 2021 roku, choć wprowadził odświeżony wygląd i ultra-luksusową wersję Audi A8 Horch (stworzoną z myślą o Chinach, by podgryzać Maybacha), nie wystarczył.

Problem polega na tym, że konkurencja nie spała. Mercedes wypuścił nową klasę S, która jest cyfrowym majstersztykiem, a BMW zaszalało z serią 7, która wygląda jak statek kosmiczny.

Na tym tle A-ósemka zaczęła wyglądać po prostu dojrzale. A w tym segmencie klienci kochają nowinki. Do tego dochodzą coraz ostrzejsze normy emisji spalin Euro 7. Kolejny lifting obecnego modelu byłby po prostu zbyt drogi w stosunku do potencjalnych zysków.

Czy powstanie nowe Audi A8?

Tutaj zaczynają się schody i czyste spekulacje, choć poparte sygnałami z Ingolstadt. Przedstawiciele marki niby mówią o możliwym następcy, ale słowo możliwy jest tu kluczowe.

Na ten moment nie widzieliśmy żadnych zdjęć szpiegowskich, żadnych zakamuflowanych prototypów nowej generacji. A to oznacza jedno: jeśli nowe Audi A8 w ogóle powstanie, to nie zobaczymy go przez najbliższe kilka lat.