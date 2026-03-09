Kto zagra Aragorna w filmie "Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma"? Fot. materiał prasowy

"Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma" to kolejny po trylogii "Hobbita" powrót prozy J.R.R. Tolkiena na duży ekran. W pracę nad filmem zaangażowanych jest wiele znanych nazwisk. Według nieoficjalnych doniesień twórcy znaleźli już nowego Aragorna, a do obsady produkcji ma dołączyć Anya Taylor-Joy.

"Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma" (oryg. "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum") został zapowiedziany przez dyrektora Warner Bros. Discovery Davida Zaslava w 2024 roku. W oświadczeniu poinformowano, że reżyser Peter Jackson ("Martwica mózgu") wraz ze scenarzystkami oryginalnej trylogii – Fran Walsh i Philippą Boyens – zajmą się stworzeniem nowego tytułu ze świata J.R.R. Tolkiena. Mają uczestniczyć w procesie produkcyjnym.

Do Śródziemia znów zawita Andy Serkis, który powtórnie wcieli się w postać Golluma / Smeagola. Ian McKellen ("Pan Holmes") potwierdził, że jeszcze raz zagra Gandalfa Szarego i zasugerował, że na srebrnym ekranie znów ujrzymy Elijah Wooda ("Yellowjackets") jako Frodo Bagginsa.

Nowy Aragorn prawie wybrany. Kogo w "Polowaniu na Golluma" ma zagrać Anya Taylor-Joy?

Zgodnie z najnowszą pogłoską przekazaną przez branżowego insidera Daniela Richtmana twórcy "Władcy Pierścieni: Polowania na Golluma" są bliscy podjęcia ostatecznej decyzji związanej z wyborem nowego odtwórcy roli Aragorna. Faworytem do przejęcia pałeczki po Viggo Mortensenie ("Droga") ma być Leo Woodall, gwiazdor seriali "Biały Lotos" i "Jeden dzień". Ostatnio widzowie mieli okazję zobaczyć go u boku Russella Crowe'a w "Norymberdze".

Leo Woodall w serialu "Jeden dzień". Fot. materiał prasowy

Na tym nie kończą się dobre wieści. W obsadzie "Polowania na Golluma" ma pojawić się nazwisko znane fanom hitu Netflixa "Gambit Królowej" i filmu "Wiking" Roberta Eggersa. Anya Taylor-Joy ma otrzymać jedną z głównych ról w tytule. Możliwe, że zobaczymy ją jako elfkę.

Anya Taylor-Joy w filmie "Wiking". Fot. materiał prasowy

O czym będzie film "Polowanie na Golluma"?

Portale The One Ring i Knight Edge Media opublikowały nieoficjalny opis fabuły filmu o Gollumie, który ma obejmować retrospekcje z czasów, gdy był jeszcze stoorem (tzw. hobbitem żyjącym najpierw nad Anduiną, a później w Eriadorze). W krótkim zarysie fabularnym Smeagola opisano jako outsidera, który uwielbia błyskotki i psoty.

Po tym, jak Bilbo Baggins zabrał Jedyny Pierścień, Gollum zostaje zmuszony do opuszczenia swojej jaskini w poszukiwaniu utraconego skarbu. Gandalf Szary wzywa Aragorna – nadal znanego jako Obieżyświat – do wytropienia istoty, której wiedza o nowym właścicielu Pierścienia może przechylić szalę zwycięstwa na korzyść Saurona.

