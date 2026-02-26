Aime Lou Wood zagra główną rolę w serialu na podstawie książki "Dziwne losy Jane Eyre" Charlotte Brontë Fot. materiał ilustracyjny; kadr z filmu "Wichrowe wzgórza" i serialu "Biały Lotos". Montaż: naTemat

"Jane Eyre" jest kolejną po "Wichrowych wzgórzach" Emerald Fennell adaptacją okraszoną nazwiskiem Brontë. W serialu na podstawie powieści Charlotte Brontë główną rolę zagra utalentowana Aimee Lou Wood. Na tym nie kończą się dobre wieści. Przy tytule będzie pracować scenarzystka nagrodzonego 19 telewizyjnymi Oscarami hitu HBO.

Adaptacje to, adaptacje tamto. W dobie remake'ów, prequeli, sequeli i rebootów twórcy kina i telewizji chętnie sięgają po najznamienitsze dzieła literatury. Netflix niedawno pochwalił się pierwszym teaserem "Dumy i uprzedzenia" z Emmą Corrin ("The Crown") i Jackiem Lowdenem ("Kulawe konie"), a luźna interpretacja "Wichrowych wzgórz" Emerald Fennell od walentynek zapewnia sobie pełne sale kinowe.

Po powieści gotyckiej Emily Brontë przyszła pora na "Dziwne losy Jane Eyre" jej starszej siostry, Charlotte Brontë. Ostatnio wiktoriańską książkę łączącą w sobie romans, grozę i bildungsroman zaadaptowali Susanna White (wersja telewizyjna dla kanału BBC One z Ruth Wilson i Tobym Stephensem, 2006 rok) oraz Cary Joji Fukunaga (wersja filmowa z Mią Wasikowską i Michaelem Fassbenderem, 2011 rok).

Aimee Lou Wood zagra w serialu "Jane Eyre". Scenariusz jest w dobrych rękach

Jak przekazał amerykański tygodnik rozrywkowy "Variety", Aimee Lou Wood obsadzono w roli Jane Eyre w nowym serialu inspirowanym prozą Charlotte Brontë. Brytyjska aktorka zebrała spore pochwały za swój występ w 3. sezonie "Białego Lotosu". Niebawem zagra żonę Fiodora Dostojewskiego, Annę Snitkinę, w filmie biograficznym "The Idiots" Małgorzaty Szumowskiej.

Za produkcję serialu jest odpowiedzialna wytwórnia Working Title, w której repertuarze znajdziemy m.in. "Pokutę" Joe Wrighta z 2007 roku i "Billy'ego Elliota" Stephena Daldry'ego z 2000 roku. Dodajmy, że WT pracuje obecnie nad filmem "Rozważna i romantyczna" z Daisy Edgar-Jones ("Normalni ludzie") w roli Elinor Dashwood.

O scenariusz do adaptacji "Dziwnych losów Jane Eyre" zadba scenarzystka głośnej "Sukcesji", Miriam Battye, która stworzyła szkielet pod "Kobietę za ścianą" i "Nierozłączne".

Fabuła powieści Charlotte Brontë z 1847 roku przedstawia życiorys tytułowej bohaterki, która w bardzo młodym wieku został sierotą. Jako czytelnicy obserwujemy, jak dorasta w Gateshead Hall, a później uczy się w Zakładzie Lowood, gdzie spędza blisko dekadę. Po opuszczeniu szkoły dziewczyna poszukuje pracy jako guwernantka. W końcu trafia do posiadłości pana Edwarda Fairfaxa Rochestera.

