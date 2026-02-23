O czym będzie fabuła 2. sezonu "Rycerza Siedmiu Królestw"? Fot. materiał prasowy

Za nami finał pierwszego sezonu "Rycerza Siedmiu Królestw". Nowych odcinków serialu o Duncanie Wysokim i jego giermku Jaju możemy spodziewać się w pierwszej połowie 2027 roku. O czym będzie fabuła kontynuacji? "Zaprzysiężony miecz" to drugie po "Wędrownym rycerzu" opowiadanie George'a R.R. Martina.

"Rycerz Siedmiu Królestw" na podstawie opowiadań George'a R.R. Martina zabiera widzów do czasów między Tańcem Smoków a narodzinami Daenerys Targaryen. Fabuła śledzi losy błędnego rycerza Duncana Wysokiego (w tej roli Peter Claffey z "Drobiazgów takich jak te"), który w drodze na turniej rycerski na łąkach Ashford poznaje chłopca zwanego Jajem (Dexter Sol Ansell z "Ballady ptaków i węży").

W połowie sezonu okazuje się, że jego giermek to w rzeczywistości Aegon V Targaryen, syn Maekara (brata Baelora, dziedzica Żelaznego Tronu), przez co protagonista wpada w wielkie kłopoty i zostaje zmuszony do walki w starożytnej Próbie Siedmiu. O tym, co wydarzyło się w przełomowym 5. odcinku pod tytułem "W imię Matki", pisaliśmy już wcześniej w naTemat.

Jak kończy się 1. sezon "Rycerza Siedmiu Królestw"?

W 6. odcinku "Rycerza Siedmiu Królestw" pod tytułem "Później" Maekar proponuje Dunkowi, by przyjął Aegona jako swojego giermka, ale pod warunkiem, że będzie służył jako rycerz w zamku Summerhall (letniej rezydencji Targaryenów). Bohater odrzuca ten pomysł. W ostatnich minutach finału Jajo i tak dołącza do niego na szlaku, mówiąc mu, że ojciec wyraził zgodę na jego podróż u boku wędrownego rycerza, co w adaptacji jest oczywistym kłamstwem.

Dexter Sol Ansell i Peter Claffey w serialu "Rycerz Siedmiu Królestwo". Fot. materiał prasowy

W opowiadaniu amerykańskiego fantasty Maekar faktycznie pozwala Aegonowi wyruszyć w podróż, która ma polegać na "spaniu w gospodach i stajniach, [...] a kiedy będzie trzeba, może też pod drzewami". Dlaczego w serialu wprowadzono więc taką zmianę? Możliwe, że w ten sposób showrunner Ira Parker chce, aby postaci z pierwszego rozdziału "Rycerza Siedmiu Królestw" pojawiały się gościnnie w jego dalszych odsłonach, a ich obecność była w pełni usprawiedliwiona. Maekar znów będzie szukać swojego syna, ale tym razem nie Daerona.

2. sezon "Rycerza Siedmiu Królestw". O czym będzie jego fabuła?

Uwaga, niewielkie spoilery dot. opowiadania "Zaprzysiężony miecz" George'a R.R. Martina.

Po "Wędrownym rycerzu" Dunk i Jajo wyruszyli do Dorne, gdzie między innymi szukali lalkarki Tanselle. Po powrocie z gorącej krainy odwiedzili w Stary Mieście brata Aegona, Aemona, a następnie ruszyli na północ, przemierzając zmagające się z suszą stulecia ziemie Reach. Ser Eustace Osgrey przyjął u siebie Duncana Wysokiego i śmierdzącego Bennisa Brązową Tarczę, by chronili okolice jego twierdzy Standfast.

Pewnego dnia Dunk zauważa, że strumień nieopodal baszty całkiem wysechł. Zniechęcany przez Bennisa rycerz postanawia zbadać sprawę, nie wierząc w to, że za zniknięcie wody odpowiada susza. Protagonista odkrywa, że Rohanne Webber – lady Zimnej Fosy, która ma renomę Czerwonej Wdowy – zbudowała tamę. Rozpoczyna się awantura o wodę.

Dexter Sol Ansell i Peter Claffey w serialu "Rycerz Siedmiu Królestwo". Fot. materiał prasowy

"Zaprzysiężony miecz", drugie po "Wędrownym rycerzu" opowiadanie George'a R.R. Martina poświęcone Duncanowi Wysokiemu, skupia się na motywach lojalności, zdrady i walki o przegraną sprawę. W krótkim dziele poznajemy więcej szczegółów na temat rebelii Blackfyre'ów, a także widzimy, jak Aegon zaczyna miłować prosty lud.