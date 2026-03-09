biskup Gurda, ksiądz Galus
Biskup Gurda musiał interweniować ws. księdza Galusa. Fot. Public domain / wikipedia.org / YouTube / Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa; montaż: naTemat

Ksiądz Daniel Galus mimo decyzji o zawieszeniu działalności duszpasterskiej prowadzi spotkania. Sprawa zbulwersowała teraz nawet biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdę, który postanowił wydać w tej sprawie oświadczenie i ostrzec wiernych.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Ksiądz Daniel Galus to założyciel wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa i duszpasterz pustelni Zesłania Ducha Świętego w Czatachowie (woj. śląskie). Swoją działalnością od lat wywołuje kontrowersje. W czasie pandemii COVID-19 zasłynął publiczną krytyką obostrzeń sanitarnych. Twierdził m.in., że noszenie maseczek jest niebezpieczne dla zdrowia i zachęcał wiernych do "odkażania się wodą święconą".

Ks. Daniel Galus nie uszanował decyzji Stolicy Apostolskiej

Stolica Apostolska w lutym 2022 roku wydała decyzję o zawieszeniu aktywności księdza i kazała mu spędzić pół roku w odosobnieniu. Duchowny nie podporządkował się tej decyzji. Minęło kolejnych kilka tygodni i ks. Galus został ukarany suspensą przez metropolitę częstochowskiego arcybiskupa Wacława Depo.

Od tamtej pory ma całkowity zakaz udzielania się jako kapłan. Nie powinien sprawować żadnych sakramentów, a rozgrzeszenie oraz asystowanie przez niego przy zawieraniu małżeństwa są uznane za nieważne.

Zobacz także

logo
"Ślepa nienawiść" i "mafia gejowsko-pedofilska". Kontrowersyjny ksiądz oskarża biskupa
logo
Mimo zakazu, głosi koronasceptyczne kazania. Watykan postanowił zainterweniować
logo
"Jego działalność budziła niepokój". Abp Depo zawiesza znanego księdza
logo
Kontrowersyjny ksiądz doczekał się surowej kary. "Wyrok masonerii kościelnej"

Ks. Galus nagrabił sobie u biskupa siedleckiego

Teraz okazało się, że ksiądz Galus wciąż organizuje spotkania. Jedno z nich ma się odbyć w diecezji siedleckiej. Zaproszenie dostał sam biskup Kazimierz Gurda, ale nie zamierzał tego przemilczeć.

"Pragnę poinformować wiernych Diecezji Siedleckiej, szczególnie z dekanatów: domanickiego, grębkowskiego, siedleckiego i suchożebrskiego, że nie wyrażam zgody na organizowanie przez ks. Daniela Galusa i wspólnotę Miłość i Miłosierdzie Jezusa spotkań o charakterze religijnym i stanowczo przestrzegam wiernych przed uczestnictwem w tych spotkaniach" – napisał hierarcha.

Ponadto bp Gruda podkreślił, że udział w liturgii i korzystanie z sakramentów sprawowanych przez suspendowanego księdza wiąże się z "ciężką winą moralną polegającą na nieposłuszeństwie wobec prawowitej władzy kościelnej oraz na działaniach godzących w jedność Kościoła".

"Z pasterską troską wzywam wszystkich wiernych do zachowania jedności z Kościołem, modlitwy o wierność prawdzie oraz o nawrócenie dla tych, którzy od tej jedności się oddalili" – podsumował biskup.