Elżbieta Zapendowska oceniła szanse Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. Fot. YouTube / Polsat // Fot. YouTube / Telewizja Polska

Alicja Szemplińska została reprezentantką Polski na tegorocznej Eurowizji. Tymczasem wokal i szanse Polki w konkursie oceniła Elżbieta Zapendowska. Ekspertka od emisji głosu słynie ze swoich ciętych komentarzy, tym raz jednak pochwaliła artystkę. Te słowa na pewno dodadzą jej skrzydeł.

Miniony weekend był decydujący, jeśli chodzi o polskie preselekcje do Eurowizji 2026. W sobotę Telewizja Polska zaprezentowała występy wszystkich ośmiu finalistów, a w niedzielę w "Pytaniu na śniadanie" ogłoszono zwycięzcę.

Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję 2026. Elżbieta Zapendowska ocenia jej szanse

Polskie preselekcje wygrała Alicja Szemplińska. 24-letnia wokalistka będzie nas reprezentować podczas 70. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbędzie się w Wiedniu w połowie maja. Polka zaśpiewa tam swoją piosenkę "Pray".

Szemplińska wygrała z bardzo wyraźną przewagą. Z danych przekazanych przez TVP wynika, że zdobyła ona 32,01 proc. wszystkich głosów. Drugie miejsce zajęła Ola Antoniak z wynikiem 18,39 proc. Podium uzupełniła Basia Giewont, na którą zagłosowało 14,55 proc. widzów. Dopiero czwarte miejsce zajął aktor Piotr Pręgowski znany z "Rancza". Na niego zagłosowało 11,47 proc. osób.

Tymczasem wybór widzów skomentowała Elżbieta Zapendowska. Nauczycielka śpiewu i słynna jurorka "Idola" sprzed lat jest znana z tego, że nie owija w bawełnę i jeśli coś jej się nie podoba, potrafi mocno kogoś skrytykować.

Tym razem trenerka wokalna w rozmowie z Plejadą zaskoczyła pozytywną wypowiedzią. Pochwaliła Szemplińską za "kawał głosu" i przyznała, że to "dobry wybór". – Jakieś dwa tygodnie temu bardzo pobieżnie po fragmencie słuchałam tych utworów i wtedy Szemplińska chyba podobała mi się najbardziej. To chyba dobry wybór. Ja jej za bardzo nie znam. Wiem, że jest dość interesująca wizualnie i ma kawał głosu, dobrze brzmiącego, jest charakterystyczna – mówiła Zapendowska.

I dodała, że młoda wokalistka może mieć spore szanse na zajęcie wysokiego miejsca w konkursie.

Szemplińska wygrała nie pierwszy raz...

Przypomnijmy, że Alicja Szemplińska nie po raz pierwszy została wybrana polską reprezentantką na zmagania w Eurowizji. W konkursie miała wystąpić już w 2020 roku, kiedy to wygrała "Szansę na Sukces". Jednak występy eurowizyjne odwołano wówczas z powodu pandemii COVID-19. Wiele osób spodziewało się, że wokalistka pojedzie reprezentować nas rok później, ale TVP nie wybrała wówczas jej utworu.