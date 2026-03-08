Kto wygrał preselekcje do Eurowizji 2026? Koniec niepewności Fot. Eurowizja TVP/Facebook

Emocje sięgnęły zenitu. O godzinie 10:00 w programie "Pytanie na Śniadanie" na antenie TVP dowiedzieliśmy się, kto wygrał preselekcje do Eurowizji 2026. Dzięki głosom widzów w Wiedniu będzie nas reprezentować Alicja Szemplińska.

Walka o wyjazd na Eurowizję 2026 przyniosła wiele emocji. Faworytką od samego początku była Alicja Szemplińska, która jednak podczas sobotniego konkursu nie zaprezentowała się najlepiej. Wielu internautów podczas 70. konkursu w Wiedniu chciało zobaczyć Piotra Pręgowskiego z utworem "Parawany tango". Kto jednak ostatecznie pojedzie na konkurs? Już wiadomo.

Wiadomo, kto wygrał preselekcje do Eurowizji 2026

W niedzielę o godzinie 10:00 na antenie TVP podano nazwisko artystki, która będzie reprezentowała Polskę podczas 70. finału konkursu Eurowizji. W 2026 roku do Wiednia poleci Alicja Szemplińska z piosenką "Pray".

Co ciekawe, Szemplińska wygrała z bardzo wyraźną przewagą. Z danych przekazanych przez TVP wynika, że zdobyła ona aż 32,01 proc. wszystkich głosów. Drugie miejsce zajęła Ola Antoniak z wynikiem 18,39 proc. Podium uzupełniła Basia Giewont, na którą zagłosowało 14,55 proc. widzów. Dopiero czwarte miejsce zajął aktor Piotr Pręgowski znany z "Rancza". Na niego zagłosowało 11,47 proc. osób.

Przypomnijmy, że Szemplińska w drodze do zwycięstwa pokonała:

Anastazję Maciąg – "Wild Child", Basię Giewont – "Zimna woda", Jeremiego Sikorskiego – "Cienie przeszłości", Karolinę Szczurowską – "Nie bój się", Olę Antoniak – "Don’t You Try", Piotra Pręgowskiego – "Parawany tango", Staśka Kukulskiego – "This Too Shall Pass".

I dodajmy, że Alicja Szemplińska nie po raz pierwszy została wybrana polską reprezentantką na zmagania w Eurowizji. W konkursie miała wystąpić już w 2020 roku, kiedy to wygrała "Szansę na Sukces". Jednak występy eurowizyjne odwołano wówczas z powodu pandemii COVID-19. Wiele osób spodziewało się, że wokalistka pojedzie reprezentować nas rok później, ale TVP nie wybrała wówczas jej utworu.

Eurowizja 2026 w Wiedniu. Szemplińska nie ma wiele czasu na przygotowania

Przed zwycięzcą długa i trudna droga, aby opanować do perfekcji show związane z finałem Eurowizji 2026. Półfinały odbędą się już 12 i 14 maja. Wiadomo, że reprezentantka Polski wystąpi pierwszego dnia rywalizacji. Nazwisko kolejnego zdobywcy kryształowego mikrofonu poznamy natomiast 16 maja.

