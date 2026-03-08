Emocje sięgnęły zenitu. O godzinie 10:00 w programie "Pytanie na Śniadanie" na antenie TVP dowiedzieliśmy się, kto wygrał preselekcje do Eurowizji 2026. Dzięki głosom widzów w Wiedniu będzie nas reprezentować Alicja Szemplińska.
Walka o wyjazd na Eurowizję 2026 przyniosła wiele emocji. Faworytką od samego początku była Alicja Szemplińska, która jednak podczas sobotniego konkursu nie zaprezentowała się najlepiej. Wielu internautów podczas 70. konkursu w Wiedniu chciało zobaczyć Piotra Pręgowskiego z utworem "Parawany tango". Kto jednak ostatecznie pojedzie na konkurs? Już wiadomo.
Wiadomo, kto wygrał preselekcje do Eurowizji 2026
W niedzielę o godzinie 10:00 na antenie TVP podano nazwisko artystki, która będzie reprezentowała Polskę podczas 70. finału konkursu Eurowizji. W 2026 roku do Wiednia poleci Alicja Szemplińska z piosenką "Pray".
Co ciekawe, Szemplińska wygrała z bardzo wyraźną przewagą. Z danych przekazanych przez TVP wynika, że zdobyła ona aż 32,01 proc. wszystkich głosów. Drugie miejsce zajęła Ola Antoniak z wynikiem 18,39 proc. Podium uzupełniła Basia Giewont, na którą zagłosowało 14,55 proc. widzów. Dopiero czwarte miejsce zajął aktor Piotr Pręgowski znany z "Rancza". Na niego zagłosowało 11,47 proc. osób.
Przypomnijmy, że Szemplińska w drodze do zwycięstwa pokonała:
I dodajmy, że Alicja Szemplińska nie po raz pierwszy została wybrana polską reprezentantką na zmagania w Eurowizji. W konkursie miała wystąpić już w 2020 roku, kiedy to wygrała "Szansę na Sukces". Jednak występy eurowizyjne odwołano wówczas z powodu pandemii COVID-19. Wiele osób spodziewało się, że wokalistka pojedzie reprezentować nas rok później, ale TVP nie wybrała wówczas jej utworu.
Eurowizja 2026 w Wiedniu. Szemplińska nie ma wiele czasu na przygotowania
Przed zwycięzcą długa i trudna droga, aby opanować do perfekcji show związane z finałem Eurowizji 2026. Półfinały odbędą się już 12 i 14 maja. Wiadomo, że reprezentantka Polski wystąpi pierwszego dnia rywalizacji. Nazwisko kolejnego zdobywcy kryształowego mikrofonu poznamy natomiast 16 maja.
Gospodarzem tegorocznego finału Eurowizji będzie oczywiście Austria, a dokładniej miasto słynące z muzyki, czyli Wiedeń. Jest to oczywiście zasługą Johannesa "JJ" Pietscha, który z piosenką "Wasted Love" wygrał ubiegłoroczną edycję.