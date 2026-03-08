Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję 2026
Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję 2026. Kim jest nasza reprezentantka? Fot. TVP/YouTube

TVP odsłoniło wszystkie karty. Wiadomo już, kto wygrał preselekcje do Eurowizji 2026. Dzięki głosom widzów nasz kraj będzie reprezentowała Alicja Szemplińska. Kim jest wokalistka? Doskonale wie, jak smakuje wygrana i porażka.

24-letnia Alicja Szemplińska będzie reprezentantką Polski podczas 70. konkursu Piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu pojawi się już 12 maja, rywalizując w pierwszym półfinale. Kim jest nasza reprezentantka? Na koncie ma już kilka ważnych wygranych.

Kim jest Alicja Szemplińska? 3 wielkie zwycięstwa i jedną Eurowizję ma już za sobą

Alicja Szemplińska urodziła się 29 kwietnia 2002 roku w Ciechanowie i to z rodzinnym miastem pozostaje bardzo związana. Tam zaczynała naukę śpiewu i kończyła liceum. To właśnie Ciechanów do końca trzymał za nią kciuki w walce o wyjazd na Eurowizję 2026.

Po raz pierwszy głośno zrobiło się o niej w 2016 roku. Wygrała wówczas konkurs Hit, Hit, Hurra! w TVP1. W ramach nagrody mogła uczyć się śpiewu pod okiem Amerykanina Setha Riggsa. Prawdziwą sławę przyniosło jej jednak zwycięstwo w 10. edycji The Voice of Poland w 2019 roku. Była członkinią ekipy Thomsona i Barona, a za zwycięstwo otrzymała 50 tys. zł i podpisała kontrakt płytowy z wytwórnią Universal Music Polska.

Przełom w jej karierze miał nastąpić już rok później. W 2020 roku wygrała bowiem program Szansa na sukces. Eurowizja 2020 i miała reprezentować nas podczas międzynarodowych zmagań. Niestety z powodu pandemii COVID-19 konkurs odwołano, a rok później władze TVP zdecydowały o wysłaniu innego reprezentanta.

Ostatecznie jej "Empires" wybrzmiało jednak na eurowizyjnej scenie. 29 listopada 2020 roku wykonała utwór podczas finału 18. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Znając smak zwycięstwa, ale i gorycz porażki z pewnością będzie zależało jej na dobrym wyniku w Wiedniu. Zresztą samym uporem w tym, żeby rywalizować na Eurowizji, udowodniła, jak istotna jest to dla niej kwestia.

Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję 2026. O czym jest piosenka "Pray"

Podczas Eurowizji 2026 Szemplińska wykona piosenkę "Pray". Wokalistka jest współautorką tekstu, ale i muzyki do tego utworu. Choć jest to utwór łączący elementy R&B, rapu i gospel, którego tytuł nasuwa jasne skojarzenia religijne, to w tym przypadku nie ma on z nią większego związku.

Utwór to historia walki o siebie i bycie sobą. Niepoddawanie się cudzym wpływom. Nie ma wątpliwości, że jest to nawiązanie do życia artystki, która odnajdując się w mniej klasycznym gatunku, nie ma łatwej sytuacji na polskim rynku muzycznym.

Polskim kibicom pozostaje teraz trzymać kciuki za Alicję Szemplińską. Miejmy nadzieję, że jej występ w Wiedniu będzie lepszy od tego, który zaprezentowała podczas preselekcji w Polsce.