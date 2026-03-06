Telewizja Polska opublikowała fragmenty występów finalistów polskich preselekcji do Eurowizji. Wśród 8 wykonawców znalazł się też oczywiście Piotr Pręgowski, którego piosenka "Parawany tango" już zdążyła podbić social media i wywołać wśród fanów tego konkursu skrajne emocje. Jak prezentuje się show "Pietrka" z "Rancza"?
Wielkimi krokami zbliżamy się do wyboru naszego reprezentanta w tegorocznej odsłonie Eurowizji. Finałowy koncert zaplanowano 7 marca 2026 roku na antenie TVP1, o 17:35, czyli... tuż po "Teleexpressie".
Tymczasem TVP wrzuciła do sieci 30-sekundowe fragmenty występów każdego z artystów. I tak Alicja Szemplińska zaprezentowała swój utwór "Pray" w ciemnej stylistyce i towarzystwie tancerzy.
Występy finalistów preselekcji do Eurowizji
Na energetyczny występ z kawałkiem "Wild Child" zdecydowała się Anastazja Maciąg. Pojawiły się też oczywiście występy: Basi Giewont ("Zimna woda"), Jeremiego Sikorskiego ("Cienie przeszłości"), Karoliny Szczurowskiej ("Nie bój się"), Oli Antoniak ("Don’t You Try"), Stanisława Kukulskiego ("This Too Shall Pass") oraz Piotra Pręgowskiego z viralową piosenką "Parawany tango".
Fani szczególnie "Rancza", z którego znany jest ostatni z wymienionych wykonawców, byli ciekawi, jak będzie wyglądało show serialowego "Pietrka", bo już sama melodia i tekst nastraja niektórych do tańca, a innych do żartów.
Pręgowski ze swoim występem wywołał najwięcej emocji
W udostępnionym przez TVP fragmencie widzimy Pręgowskiego przebranego za króla: z koroną na głowie, długim satynowym płaszczem, odsłoniętą "klatą" w skarpetkach i klapkach, a obok w rytm muzyki tańczy para. Wszystko jest przygotowane w mocno prześmiewczym tonie.
Pod wideo pojawiło się mnóstwo komentarzy, a w nich skrajne opinie. "Bardzo w stylu Eurowizji, niech jedzie"; "Tak to sobie wyobrażałam"; "Może i zabawne, ale to się bardziej nadaje na jakieś dożynki, a nie na Eurowizję" – pisali. Czy taki występ zapewni Pręgowskiemu "bilet" na Eurowizję? Przekonamy się już w niedzielę rano (8 marca).
Zobacz także
Głosowanie na reprezentanta trwa od 28 lutego
Przypomnijmy, że w tym roku Telewizja Polska wprowadziła dwuetapowy system głosowania. Do tego obejrzymy nagrania występów, a nie występy na żywo – co dla wielu fanów Eurowizji jest zaprzeczeniem idei preselekcji.
Pierwszy etap ruszył już 28 lutego o godz. 18:00 i będzie trwał aż do 7 marca do godz. 17:00. To oznacza, że głosy będzie można oddawać online w aplikacji TVP VOD aż przez tydzień – maksymalnie trzy głosy na jednego zalogowanego użytkownika.
Drugi etap to głosowanie SMS, uruchomione dopiero podczas finałowego koncertu 7 marca. Koszt jednego SMS-a wynosi 4,92 zł z VAT, a linie zostaną zamknięte o godz. 23:59. Jeśli dojdzie do remisu lub problemów technicznych, decyzję podejmie rezerwowe jury złożone z przedstawicieli środowisk fanowskich Eurowizji. Zwycięzcę poznamy dopiero 8 marca, w programie "Pytanie na śniadanie".