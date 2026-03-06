TVP pokazała występy finalistów preselekcji do Eurowizji, w tym show "Pietrka" z "Rancza". Fot. screen Facebook / Telewizja Polska

Telewizja Polska opublikowała fragmenty występów finalistów polskich preselekcji do Eurowizji. Wśród 8 wykonawców znalazł się też oczywiście Piotr Pręgowski, którego piosenka "Parawany tango" już zdążyła podbić social media i wywołać wśród fanów tego konkursu skrajne emocje. Jak prezentuje się show "Pietrka" z "Rancza"?

Wielkimi krokami zbliżamy się do wyboru naszego reprezentanta w tegorocznej odsłonie Eurowizji. Finałowy koncert zaplanowano 7 marca 2026 roku na antenie TVP1, o 17:35, czyli... tuż po "Teleexpressie".

Tymczasem TVP wrzuciła do sieci 30-sekundowe fragmenty występów każdego z artystów. I tak Alicja Szemplińska zaprezentowała swój utwór "Pray" w ciemnej stylistyce i towarzystwie tancerzy.

Występy finalistów preselekcji do Eurowizji

Na energetyczny występ z kawałkiem "Wild Child" zdecydowała się Anastazja Maciąg. Pojawiły się też oczywiście występy: Basi Giewont ("Zimna woda"), Jeremiego Sikorskiego ("Cienie przeszłości"), Karoliny Szczurowskiej ("Nie bój się"), Oli Antoniak ("Don’t You Try"), Stanisława Kukulskiego ("This Too Shall Pass") oraz Piotra Pręgowskiego z viralową piosenką "Parawany tango".

Fani szczególnie "Rancza", z którego znany jest ostatni z wymienionych wykonawców, byli ciekawi, jak będzie wyglądało show serialowego "Pietrka", bo już sama melodia i tekst nastraja niektórych do tańca, a innych do żartów.

Pręgowski ze swoim występem wywołał najwięcej emocji

W udostępnionym przez TVP fragmencie widzimy Pręgowskiego przebranego za króla: z koroną na głowie, długim satynowym płaszczem, odsłoniętą "klatą" w skarpetkach i klapkach, a obok w rytm muzyki tańczy para. Wszystko jest przygotowane w mocno prześmiewczym tonie.

Pod wideo pojawiło się mnóstwo komentarzy, a w nich skrajne opinie. "Bardzo w stylu Eurowizji, niech jedzie"; "Tak to sobie wyobrażałam"; "Może i zabawne, ale to się bardziej nadaje na jakieś dożynki, a nie na Eurowizję" – pisali. Czy taki występ zapewni Pręgowskiemu "bilet" na Eurowizję? Przekonamy się już w niedzielę rano (8 marca).

Głosowanie na reprezentanta trwa od 28 lutego

Przypomnijmy, że w tym roku Telewizja Polska wprowadziła dwuetapowy system głosowania. Do tego obejrzymy nagrania występów, a nie występy na żywo – co dla wielu fanów Eurowizji jest zaprzeczeniem idei preselekcji.

Pierwszy etap ruszył już 28 lutego o godz. 18:00 i będzie trwał aż do 7 marca do godz. 17:00. To oznacza, że głosy będzie można oddawać online w aplikacji TVP VOD aż przez tydzień – maksymalnie trzy głosy na jednego zalogowanego użytkownika.