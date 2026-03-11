Długoterminowa prognoza pogody dla Polski pokazała, jaki będzie początek lata w Polsce. Fot. shutterstock // Fot. IMGW

Eksperci z IMGW przygotowali długoterminową prognozę pogody dla Polski. Dzięki niej możemy się dowiedzieć, jaka będzie wiosna i początek lata w Polsce. Ci, którzy uwielbiają wysokie temperatury, będą zachwyceni. Szykuje się naprawdę upalny czerwiec. Wiemy też, co z opadami.

Po tak mroźnej zimie, jaką mieliśmy w tym sezonie, wiele osób pewnie zastanawia się, czy reszta roku będzie równie nietypowa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej właśnie pokazał długoterminową prognozę pogody dla Polski, która sięga aż do lipca.

Prognoza pogody na wiosnę i lato w Polsce

Na jaką więc przygotować się wiosnę i lato w 2026? Z obliczeń zespołu meteorologów wynika, że w kwietniu i maju temperatura będzie w normie, która została wyliczona na podstawie warunków z lat 1991-2020. Średnio temperatura będzie się utrzymywała na poziomie od 10 stopni Celsjusza do 15 stopni C., jedynie w Zakopanem i na Suwalszczyźnie ma być nieco chłodniej, a nocami mogą nawiedzać nas przymrozki. Opady też mają utrzymać się w normie.

Wiosenne miesiące to dopiero przedsmak prawdziwego uderzenia ciepła. Według prognoz IMGW temperatura w czerwcu w tym roku ma przekroczyć normę niemal w każdym mieście. Standardowo w tym miesiącu przez lata mieliśmy dwudziestostopniowe temperatury. Teraz możemy spodziewać się, że słupki rtęci dobiją do 30. kreski powyżej zera. A co z opadami? Te mają być w normie w całym kraju.

Początek lata będzie spokojny

Natomiast lipiec zapowiada się jako miesiąc, w którym nie musimy obawiać się żadnych anomalii pogodowych. Przewidywania ekspertów IMGW wskazują na to, że temperatura będzie w normie, czyli w granicach 20 stopni Celsjusza. Jedynie chłodniej w górach i w Suwałkach (tam średnia w lipcu wynosi 15 stopni C.). W prognozach na lipiec próżno też szukać ulew i zagrożeń hydrologicznych. Opady także mają być w normie.

