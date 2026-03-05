Saharyjski pył był nad Polską już w poprzednich latach (na zdjęciu). Jak się przygotować? Fot. imgw.pl/pyl-znad-sahary-nad-polska

Mikroskopijny pył z Afryki ponownie zmierza w stronę Europy, w tym również Polski. Ta specyficzna chmura dotrze nad nasz kraj już w najbliższy weekend. Czy nadciągające zjawisko atmosferyczne stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia i dobytku?

Pył saharyjski dociera do nas wiosną od lat. To naturalne zjawisko atmosferyczne. Jak powstaje? Silne wiatry z południa i południowego zachodu podrywają drobiny z afrykańskiej pustyni. Następnie powietrze przenosi je na odległość tysięcy kilometrów. I tyle, ale i tak jest to niezwykły widok.

Pył z Sahary w Polsce w weekend 7-8 marca

Z najnowszych modeli numerycznych udostępnionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że rozrzedzona chmura pyłu dotrze do Polski w weekend. "Przewidywane stężenia nie są wysokie, jednak obecność aerozolu w atmosferze może wpłynąć na optyczne właściwości powietrza" – czytamy w komunikacie.

Czego możemy się spodziewać?

Zauważalnie mętne powietrze – w ciągu dnia zaobserwujemy specyficzne, lekko przymglone niebo nad naszymi głowami. Intensywne barwy nieba o poranku i zmierzchu – wschody oraz zachody słońca przybiorą mocno krwistoczerwone i pomarańczowe odcienie. Osad na ulicach, oknach i autach – zauważymy go bardzo wyraźnie zwłaszcza w przypadku wystąpienia opadów deszczu.

Wpływ chmury pustynnego pyłu z Afryki na zdrowie

Chmura nie będzie na tyle gęsta, by wywołać problemy z oddychaniem u każdego z nas. "Prognozowane stężenia nad Polską nie powinny stanowić istotnego zagrożenia dla zdrowia" – zapewnia IMGW.

Sytuacja będzie wyglądać jednak inaczej w przypadku osób z np. alergiami czy astmą. "Przy wyższych koncentracjach aerozolu możliwe jest jednak przejściowe pogorszenie jakości powietrza, co może być odczuwalne przez osoby szczególnie wrażliwe, m.in. z chorobami układu oddechowego" – ostrzegają eksperci IMGW.

Jednak w przeszłości stacje pomiaru powietrza notowały w naszych rejonach nawet 400-proc. przekroczenie norm pyłu zawieszonego PM 10. Wielu mieszkańców naszej części Europy narażonych było na problemy z oddychaniem. Tym razem ma być jednak lepiej.

Chroń swój samochód przed saharyjskim pyłem

Nadciągający pył znad Sahary to także zmora dla kierowców. Niemcy określają połączenie afrykańskiego piasku i opadów mianem "krwawego deszczu" (od czerwonej barwy byłu). Taka mieszanka na karoserii może zniszczyć lakier. W weekend nie są prognozowane opady, ale chmura może się utrzymać przez kilka dni.