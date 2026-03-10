Jaka pogoda na Wielkanoc 2026? Fot. Zrzut ekranu / Wxcharts.com

Tegoroczne święta wielkanocne upłyną pod znakiem rześkiej, polskiej wiosny i bez śnieżyc. Jak wynika z moedli IMGW, w ciągu dnia możemy liczyć na średnie temperatury do 12 stopni, jednak noce przyniosą spadki nawet poniżej zera.

Początek kwietnia w naszym klimacie bywa niezwykle kapryśny, a aura w okresie świątecznym nierzadko przypominała istną pogodową loterię. Wszyscy doskonale pamiętamy sezony, w których zamiast szukać pierwszych oznak budzącej się do życia przyrody, musieliśmy nerwowo odśnieżać samochody przed rodzinnymi wyjazdami.

Z najnowszych, długoterminowych analiz modeli meteorologicznych oraz danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyłania się jednak na ten rok stabilny, choć dość chłodny scenariusz.

Jaka pogoda na Wielkanoc 2026?

Zgodnie z wyliczeniami synoptyków na przełomie marca i kwietnia nie musimy obawiać się gwałtownego załamania pogody ani powrotu białego puchu. Opublikowane mapy pogodowe wykluczają paraliż komunikacyjny czy konieczność ponownego wyciągania z szafy grubych, puchowych kurtek. Zamiast tego czeka nas wczesna, ale bardzo klasyczna wiosna.

Z modeli wynika, że średnia temperatura maksymalna w kraju wyniesie od 8 do 12 stopni Celsjusza. Choć nie są to wartości, które pozwolą na zrzucenie wierzchnich okryć, taka umiarkowana i rześka aura to wciąż dobre warunki do popołudniowych, świątecznych spacerów w rodzinnym gronie. Brak ekstremalnych zjawisk pozwoli nam na chwilę upragnionego oddechu po dynamicznych zmianach pogody w ostatnich tygodniach.

Zimne noce i rześki poranek ze święconką

Eksperci od pogody zalecają jednak zachowanie zdrowego rozsądku i dostosowanie świątecznej garderoby do specyfiki tego miesiąca. Kwietniowa wiosna charakteryzuje się bowiem zauważalnymi, dobowymi wahaniami temperatur. Kiedy słońce schowa się za horyzontem, powietrze zacznie się wyraźnie ochładzać.

Udostępnione modele numeryczne ostrzegają, że nocami oraz wczesnym rankiem musimy liczyć się z powrotem chłodu. Średnia najniższa temperatura w kraju wyniesie od -1 do 4 stopni Celsjusza, co oznacza, że lokalnie pojawią się przygruntowe przymrozki. W praktyce, wybierając się w Wielką Sobotę rano z tradycyjnym koszyczkiem do kościoła, warto założyć cieplejszy, przejściowy płaszcz, aby poranny chłód nie zepsuł nam świątecznego nastroju.

Lany Poniedziałek pod znakiem opadów

O ile nie grozi nam śnieżyca, o tyle w kwestii zwykłych opadów musimy zachować czujność, zwłaszcza planując poświąteczne powroty. Końcówka długiego weekendu może bowiem przynieść pogorszenie aury. Meteorolodzy przewidują, że w okolicach Lanego Poniedziałku nad nasz kraj mogą nadciągnąć wilgotne fronty, niosące przelotne opady deszczu.

