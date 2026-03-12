Czarnek wybrany na kandydata na premiera z ramienia PiS. Sondaż pokazał, czy Polacy sądzą o jego zmianie. Fot. flickr.com / Kancelaria Premiera

Jarosław Kaczyński jeszcze zanim dojdzie do wyborów zmieni Przemysława Czarnka? Pojawił się właśnie nowy sondaż, w którym pokazano, co na ten temat sądzą Polacy. Jedna trzecia opowiedziała się za tym, że... były minister edukacji nie będzie ostatecznie kandydatem PiS na premiera.

REKLAMA

Niespełna tydzień temu Jarosław Kaczyński ogłosił, podczas konwencji PiS w Krakowie, że kandydatem na premiera PiS w najbliższych wyborach parlamentarnych będzie Przemysław Czarnek.

– W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, wyzywającą dla nas, ale my musimy to wyzwanie podjąć i musimy zwyciężyć, musimy tworzyć nowy rząd – mówił prezes PiS i "oddał pałeczkę" Czarnkowi.

Sondaż ws. wyboru Czarnka. Polacy ocenili, czy to ostateczny ruch Kaczyńskiego

Ten wybór wywołał poruszenie na arenie politycznej, a nawet pojawiły się głosy, że "Czarnek jest jedynie kandydatem na czas prekampanii, a ostatecznie zostanie podmieniony".

REKLAMA

Tymczasem firma SW Research przeprowadziła dla Wprost sondaż i zapytała Polaków, czy też uważają, że Czarnek nie będzie ostatecznym kandydatem PiS na szefa polskiego rządu. Najwięcej, bo 35 proc. badanych, opowiedziało się za takim właśnie scenariuszem, że Kaczyński zmieni jeszcze kandydata.

Nieco mniej, bo 32,4 proc. respondentów uważa, że Czarnek już zostanie. Spora część ankietowanych – 32,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Kaczyński źle wybrał? Inny sondaż miażdżący dla Czarnka

To jednak nie pierwszy sondaż, który może dać do myślenia władzom PiS. Ostatnio pisaliśmy w naTemat o tym, że pojawiły się wyniki badań (United Surveys dla WP), w których oceniono wybór Czarnka w PiS.

REKLAMA

Aż 58,3 proc. ankietowanych oceniło ten wybór źle, z czego 41 proc. respondentów "zdecydowanie źle". Niespełna co czwarty badany (dokładnie 23,7 proc.) miał pozytywne podejście do tej decyzji. Natomiast odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wybrało zaledwie 10,6 proc. osób.