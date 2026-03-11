W PiS wybrali Czarna na kandydata na premiera, ale ludzie nie są zadowoleni. Pokazał to nowy sondaż. Fot. shutterstock // fot. public domain / wikipedia

Przemysław Czarnek został wybrany na kandydata na premiera z PiS. Ta decyzja wywołała poruszenie na scenie politycznej. Teraz ocenili ją Polacy. Najnowszy sondaż jest dla polityka miażdżący, powinien też dać do myślenia władzom ugrupowania.

W sobotę (7 marca) podczas konwencji PiS w hali "Sokół" w Krakowie poznaliśmy nazwisko kandydata tej partii na premiera w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Został nim Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości oraz były minister edukacji i nauki.

Kampanię Prawa i Sprawiedliwości od razu rozpoczął z przytupem. W swojej przemowie uderzał w Ukraińców, społeczność LGBTQ+, Unię Europejską, rząd i wymieniał "normalnych Polaków". Polska scena polityczna, w tym premier Donald Tusk, nie ma wątpliwości, że PiS postanowił się zradykalizować i walczyć o głosy obu Konfederacji.

Wyniki nowego sondażu ws. Czarnka miażdżące

Wyniki najnowszego sondażu mogą być jednak dla nich bolesne. United Surveys przeprowadził dla Wirtualnej Polski badanie o tym, co Polacy sądzą o wyborze Czarnka w PiS.

Aż 58,3 proc. ankietowanych oceniło ten wybór źle, z czego 41 proc. respondentów "zdecydowanie źle". Niespełna co czwarty badany (dokładnie 23,7 proc.) ma pozytywne podejście do tej decyzji. Natomiast odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wybrało zaledwie 10,6 proc. osób.

A jak te wyniki rozkładają się na wyborców konkretnych partii? Aż 90 procent respondentów, którzy są jednocześnie za KO, oceniło decyzję PiS źle (71 proc. zdecydowanie źle).

Oceny pozytywne przeważały jedynie w PiS i partii Razem (stanowiły 60 proc.). "Warto jednak zauważyć, że nawet tutaj 30 proc. wyborców zachowuje dystans, oceniając ten ruch jako 'neutralny'" – podał w swoich analizach portal WP.

Nawet wyborcy Konfederacji są przeciwko

Ostatni z wyników może też załamać członków Prawa i Sprawiedliwości. A mianowicie zwolennicy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej wybór Czarnka na kandydata na premiera ocenili w większości negatywnie – aż w 83 proc.