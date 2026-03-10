Przemysław Czarnek o cenach paliw. Nazwał Donalda Tuska "kłamcą". Facebook/Przemysław Czarnek

Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera. Polityk rozpoczął już tournée po mediach oraz spotkania z mieszkańcami. We wtorek odwiedził swoich sympatyków w Iławie. Podczas wystąpienia Przemysław Czarnek niespodziewanie uderzył w Donalda Tuska, nazywając go "kłamcą". Poszło o... ceny paliw.

REKLAMA

"Koledzy" z Konfederacji również szybko podłapali wypowiedź byłego ministra: jak pisaliśmy w naTemat, Sławomir Mentzen wrzucił do sieci grafikę, na którą trafiły "kaucje sraucje" oraz cztery podobne określenia, nazwane "piątką Przemysława Czarnka". To z kolei sprawiło, że do dyskusji włączył się poseł Sebastian Kaleta, który grzmiał, że Konfederacja "atakuje PiS, a zostawia Tuska w spokoju". Skrytykować premiera nie omieszkał jednak we wtorek właśnie Przemysław Czarnek. Skądś już znamy to wyzwisko.

REKLAMA

Przemysław Czarnek nazywa Donalda Tuska "kłamcą". Skądś już to znamy

We wtorek Przemysław Czarnek rozmawiał z mieszkańcami Iławy, a podczas jego przemówienia nie zabrakło ostrej krytyki wobec rządu Donalda Tuska. Wiceprezes PiS grzmiał, że "Polska nie jest w kolorowych telewizorach, w których podaje się fałsz całą dobę, w stacjach mówiących po polsku, ale nie myślących po polsku". Mówił też o wysokich cenach, także benzyny. W jego ocenie "ubożejemy, mamy coraz gorzej", a jest na to rozwiązanie.

– Kładę na polskim stole projekt ustawy, która natychmiast ma obniżyć VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc., obniżyć akcyzę na paliwa, ma spowodować, że polski rolnik, który musi tankować ropę, na każdej stacji benzynowej będzie miał paliwa dużo tańsze – stwierdził Czarnek podczas spotkania z wyborcami. – Włodzimierz Czarzasty mówi, że "no projekt fajny, ale skieruję do konsultacji, niech się konsultuje do 8 kwietnia". Człowieku, tu przy tym polskim stole ludzie płaczą i chcą natychmiastowej reakcji państwa, na biedę, która ich dotyka – mówił dalej poseł, cytowany przez Onet.pl.

REKLAMA

Następnie Czarnek stwierdził, że za czasów Daniela Obajtka na Orlenie ceny paliw utrzymywane były na najniższym poziomie w Europie. Przy okazji zaatakował też Donalda Tuska.

– Mówił Tusk: ja wiem, byłem premierem, to jest jedna decyzja i benzyna będzie po 5,19 zł. Dawaj ją, dawaj ją, na stację do Iławy, tu i teraz, kłamco podły – grzmiał kandydat PiS na premiera.

Poseł stwierdził, że "przyjeżdża do Iławy nie po to, żeby obiecywać cuda". Podczas spotkania z mieszkańcami stwierdził:

– Nie obiecuję Wam benzyny za 5,19 zł, ani teraz, ani nigdy. Obiecuję, że jeżeli będzie problem, to rząd położy rozwiązanie, żeby wam ulżyć. (...) Od Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Andrzeja Domańskiego tego oczekiwać już nie możecie. Skłamali was, oszukali, zostawili na lodzie i udają głupiego.

REKLAMA

Tym, którzy odnoszą wrażenie, jakby mieli właśnie déjà vu, odświeżymy pamięć. Otóż już w 2024 roku Przemysław Czarnek użył tego określenia wobec Donalda Tuska. Wtedy zrobił to we wpisie udostępnionym na platformie X.

Dla przypomnienia, wtedy chodziło o ustanowienie "Narodowego Programu Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód". Czarnek udostępnił fragment wypowiedzi Donalda Tuska po posiedzeniu rządu i dodał od siebie:

"Słyszeliście? Ten człowiek, przypadkowo będący Premierem, nie przewidział, że Rosja i Białoruś będą atakowały przy pomocy nachodźców. KŁAMCO PODŁY, MAŁY LUDZIKU – tłumaczyliśmy ci to od 3 lat, ale ty wolałeś wspierać swoich putinowskich sojuszników!!! I pluć razem z kompanami na polski mundur i polskie Państwo. Teraz chcesz quasi stanu wojennego?".

Czarnek oceniał wtedy, że Donald Tusk powinien podać się do dymisji.

Ceny paliw w Polsce i dostawy surowców

Zaledwie dzień wcześniej, w poniedziałek, Przemysław Czarnek podczas konferencji również poruszał temat cen paliw. Przypomnijmy, że obecnie na rynku paliwowym możemy obserwować wzrost notowań surowca, a przyczyną tego stanu rzeczy jest wojna USA i Izraela z Iranem. Notowania ropy na światowym rynku rosną, a co za tym idzie, podwyżki odczuwają także kierowcy. Rząd deklaruje jednak, że zapasy paliw w Polsce są zabezpieczone, a i o dostawy na tę chwilę nie trzeba się martwić. Działania spółek mają natomiast łagodzić skutki skoków cen na rynku. Tymczasem opozycja mówi o interwencji podatkowej, argumentując, że ceny paliw na stacjach benzynowych rosną szybciej, niż wynikałoby to z kosztów surowca.