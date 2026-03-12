Domowy sposób na zatkany zlew. Flickr.com, fot. espensorvik, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en CC BY 2.0

Utarło się, że najlepszym sposobem na zatkany zlew jest wlanie lub wsypanie do niego udrażniacza do rur (w żelu lub granulkach). Nie każdy wie jednak, że skuteczny środek znajduje się pod ręką, w kuchennej szafce. Oto tani i domowy sposób na odetkanie zlewu. Efekt jest praktycznie natychmiastowy.

REKLAMA

Chyba każdemu z nas zdarzyło się borykać z problemem zatkanego zlewu. Jednym z błędów, które popełniamy przy sprzątaniu, jest wrzucanie większych resztek jedzenia czy fusów do odpływu, co w połączeniu z brakiem regularnego udrażniania może prowadzić do większych zatorów. W rurach tworzą się osady (swoje robi także tłuszcz), a z czasem z kuchennego zlewu mogą wydobywać się nieprzyjemne zapachy. Ale jest na to domowy sposób.

Babcina metoda na zatkany zlew. Działa lepiej niż udrażniacz do rur ze sklepu

Żeby usunąć uciążliwe zatory, które blokują odpływ w kuchennym zlewie, sięgnij do szafki po sól kuchenną i przygotuj dwa litry wrzątku. Sprawa jest banalnie prosta: najpierw wsyp pięć łyżek soli do odpływu, a następnie zalej gorącą wodą (wlewając ją powoli, cienkim strumieniem). Drożność rur poprawi się już po kilku minutach, ale pozostaw tę mieszankę w zlewie na co najmniej 10 minut. Nie tylko osiągniesz pożądany efekt, ale i zaoszczędzisz pieniądze, bo za popularny udrażniacz typu Kret w sklepie zapłacisz około 15-20 złotych. Tymczasem pięć łyżek soli kuchennej kosztuje grosze.

REKLAMA

Zastanawiasz się, dlaczego to działa? Już tłumaczymy. Sól pełni funkcję naturalnego środka ściernego i pomaga rozbijać zatory, a także niweluje uciążliwe zapachy. Wrzątek zaś rozpuszcza tłuszcze, które w dużej mierze odpowiadają za zatykanie się kuchennego zlewu. Ten sposób jest nie tylko skuteczny, ale i bezpieczny dla instalacji hydraulicznej oraz dla ludzi i zwierząt – nie generuje szkodliwych oparów.

Przypominamy, że kuchenny zlew warto udrażniać także profilaktycznie, a nie tylko wtedy, gdy woda nie chce już spływać. Radzi się, by powtarzać tę czynność mniej więcej raz w tygodniu. Dzięki temu wyeliminujesz ryzyko zablokowania rur. Do profilaktycznego udrażniania rur wystarczą dwie lub trzy łyżki soli zalane wrzątkiem. Jeśli jednak zabraknie soli w domu, możesz wykorzystać inny z domowych sposobów, które przedstawiamy poniżej.

REKLAMA

Inne domowe sposoby na odetkanie zlewu

Podczas udrażniania zlewu można zastąpić sól innymi składnikami, które również znajdziesz w kuchni. Jednym z nich jest proszek do pieczenia. Metoda działania jest podobna: wsyp opakowanie proszku do odpływu i powoli zalej litrem wrzątku. Odczekaj około 10 minut, pozwalając osadom się rozpuścić, a następnie sprawdź, czy woda dobrze spływa.

Jeżeli to właśnie tłuszcz stanowi główną przyczynę zatoru, możesz wykorzystać płyn do mycia naczyń. Postępuj dokładnie tak, jak z solą czy proszkiem do pieczenia: wlej kilka łyżek do odpływu, zalej wrzątkiem, odczekaj i sprawdź efekty. Płyn emulguje tłuszcz i powinien skutecznie rozprawić się z problemem.

REKLAMA