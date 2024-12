Po świętach i nie tylko mogą nam zostać resztki zupy, której nie nie zjedli goście. Zupa może nam też po prostu nie wyjść lub się zepsuć. Co z nią zrobić? Pod żadnym pozorem nie powinniśmy jej wylewać do toalety. Są inne sposoby, które nie grożą zapchaniem się kanalizacji lub inwazją szczurów.

Wylewanie zupy do zlewu lub toalety może zapchać kanalizację. A to z kolei może nas słono kosztować Fot. Marek BAZAK/East News

Każdemu z nas na pewno zdarzyło się wylać zupę do muszli klozetowej, bo przecież zwykły kosz na śmieci odpada. Jeśli robimy to jednorazowo, to nic nie się nie stanie, ale jeśli robimy to regularnie, a do tego doliczymy np. mieszkańców bloku, to może mieć to fatalne skutki.

Chodzi o zawarty w zupie tłuszcz. Np. z mięsa, na którym ją gotowaliśmy. Inne składniki też mogą zapchać kanalizację, ale tłuszcze są najgorsze (pomijając fakt, że toaleta to nie śmietnik). Dlaczego? W dłuższej perspektywie czasu odkładają się w rurach i tworzą zatory. Pracownicy kanalizacji ostrzegają o tym od lat.

– Spotykamy się często z grubymi nawisami twardego tłuszczu w instalacji wewnętrznej budynku, usunięcie którego wymaga nawet demontażu kafelek/mebli kuchennych, odwiertów w posadzce – tłumaczyła Gabriela Krawiec-Górzańska, prezeska spółki Zaw-Kom zarządzającej gospodarką ściekową w gminie Zawadzkie.

Na tym jednak nie koniec. Taki zator z tłuszczu w drugiej kolejności może blokować odpływ w sieci kanalizacyjnej. – Prowadząc do wylewania fekaliów np. w piwnicy, natomiast w trzeciej: obumierają bakterie na oczyszczalni ścieków. Wszystkie działania związane z usuwaniem awarii są kosztowne dla mieszkańców – mówiła prezeska.

Z olejem z patelni łatwo sobie poradzić: możemy go zebrać ręcznikiem papierowym (po ostygnięciu!) i takie zawiniątko wyrzucić do kosza pod zlewem. Zupy zwykle zostaje nam więcej. Co z nią robić?

Jeśli nie można wylewać zupy do ubikacji, to jak się jej pozbyć?

Jeśli nie jest zepsuta, to możemy ją przelać do słoika i zawekować lub zamrozić na później. Możemy także przygotować z niej inną potrawę lub oddać do jadłodzielni. Co, jeśli zupa nie nadaje się już do spożycia?

"Skwaśniałą zupę (gęstą część) z dodatkiem produktów pochodzenia zwierzęcego wyrzuć do zmieszanych. Jeśli zupa nie zawiera mięsa lub tłuszczu to może trafić do BIO. Pamiętaj, sedes to nie kosz na śmieci! Nie wylewaj do niego zupy, ponieważ zapycha kanalizację. Dodatkowo zachęcasz tym szczury do zakładania w niej gniazd" – ostrzegają warszawscy urzędnicy.

Fot. segregujna5.um.warszawa.pl