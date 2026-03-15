Przemysław Czarnek został wybrany na kandydata na premiera z ramienia PiS. Jednak kolejne sondaże w jego sprawie tylko pogrążają partię. Teraz zapytano Polaków, czy były minister edukacji przyczyni się do poprawy notowań tego ugrupowania. Wyniki są miażdżące.

Na początku marca podczas konwencji PiS w hali "Sokół" w Krakowie poznaliśmy nazwisko kandydata tej partii na premiera w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Został nim Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości oraz były minister edukacji i nauki.

Ta decyzja władz partii wywołała poruszenie na arenie politycznej w Polsce, a sam Czarnek rozpoczął kampanię PiS z przytupem. Zdążył już uderzyć m.in. w Ukraińców, społeczność LGBTQ+, Unię Europejską i rząd.

Nowy sondaż o Czarnku. Tylko pogrąży PiS

Tymczasem wyniki kolejnych sondaży w sprawie Czarnka nie są dobre dla jego rodzimej partii. Tym razem agencja SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej" zapytała Polaków, "czy wybór Przemysława Czarnka na kandydata PiS na premiera doprowadzi do wzrostu poparcia dla PiS w sondażach".

Ponad połowa (dokładnie 52,7 procent) badanych uważa, że nie. Odmiennego zdania było 25,9 procent ankietowanych. Z kolei 17,4 procent uczestników tego badania nie potrafiło jednoznacznie ocenić sytuacji.

Jak zauważono, negatywna odpowiedź jest przeważająca w prawie wszystkich grupach ankietowanych, niezależnie od poziomu dochodu i miejsca zamieszkania. Wśród tych wspomnianych 52 procent badanych było niemal po równo kobiet i mężczyzn.

Różnicę widać jednak przy odpowiedziach, że Czarnek przyniesienie wzrost poparcia dla PiS. Tutaj więcej mężczyzn było "za".

Poprzedni sondaż ws. Czarnka też zły dla PiS

Dodajmy, że to nie pierwszy sondaż, w którym wybór Czarnka wypada negatywnie. Wcześniej United Surveys przeprowadził dla Wirtualnej Polski badanie o tym, co ogólnie Polacy sądzą o wyborze Czarnka w PiS.

Aż 58,3 proc. ankietowanych oceniło ten wybór źle, z czego 41 proc. respondentów "zdecydowanie źle". Niespełna co czwarty badany (dokładnie 23,7 proc.) miała pozytywne podejście do tej decyzji. Natomiast odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wybrało zaledwie 10,6 proc. osób.

A jak te wyniki rozłożyły się na wyborców konkretnych partii? Aż 90 procent respondentów, którzy są jednocześnie za KO, oceniło decyzję PiS źle (71 proc. zdecydowanie źle). Oceny pozytywne przeważały jedynie w PiS i partii Razem (stanowiły 60 proc.). "Warto jednak zauważyć, że nawet tutaj 30 proc. wyborców zachowuje dystans, oceniając ten ruch jako 'neutralny'" – podał w swoich analizach portal WP.

